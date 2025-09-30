東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6577　高値0.6581　安値0.6544

0.6628　ハイブレイク
0.6604　抵抗2
0.6591　抵抗1
0.6567　ピボット
0.6554　支持1
0.6530　支持2
0.6517　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5777　高値0.5806　安値0.5771

0.5833　ハイブレイク
0.5820　抵抗2
0.5798　抵抗1
0.5785　ピボット
0.5763　支持1
0.5750　支持2
0.5728　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3915　高値1.3947　安値1.3903

1.3984　ハイブレイク
1.3966　抵抗2
1.3940　抵抗1
1.3922　ピボット
1.3896　支持1
1.3878　支持2
1.3852　ローブレイク