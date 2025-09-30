東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6577 高値0.6581 安値0.6544
0.6628 ハイブレイク
0.6604 抵抗2
0.6591 抵抗1
0.6567 ピボット
0.6554 支持1
0.6530 支持2
0.6517 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5777 高値0.5806 安値0.5771
0.5833 ハイブレイク
0.5820 抵抗2
0.5798 抵抗1
0.5785 ピボット
0.5763 支持1
0.5750 支持2
0.5728 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3915 高値1.3947 安値1.3903
1.3984 ハイブレイク
1.3966 抵抗2
1.3940 抵抗1
1.3922 ピボット
1.3896 支持1
1.3878 支持2
1.3852 ローブレイク
