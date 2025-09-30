今回は、夏休みに子供の世話を一切せず、妻にひどいことばかり言う夫に、義母が反撃してくれた話を紹介します。

「育児は母親だけがすること、って誰が決めたの？」

「幼稚園の年長さんの双子の子供が夏休みに入ったけど、1日3食作るのは大変だし、子供たちと遊ぶのも大変で……。はじめは家で遊んでいましたが、子供たちは体力を持て余してしまい、『どっか外に遊びに行きたい〜』と毎日のように言われるように。

そこで夫に『週末子供を遊びに連れて行って』とお願いしたら、完全拒否。さらに『育児は母親の仕事だろ？』と暴言を吐いた夫にブチ切れた私は、2日間の家出を決行。

で、どうやら、私がいない間に夫は義実家に行っていたようですが、そこで義母に私の愚痴を言った夫は、義母からきつく言われたようです。『育児をなまけるなこのバカ息子！』『育児は母親だけがすることって誰が決めたの？』と激怒されたみたい。いい気味です」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2023年8月）

▽ 義母がまともな人でよかったです。これにより、夫は変わるでしょうかね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。