起業家で格闘技イベントBreakingDown（ブレイキングダウン）のCOOとして知られる溝口勇児氏（40）が30日までに更新された、人気ユーチューバー、カノックスターのYouTubeチャンネルに出演。「最高月収」を聞かれる一幕があった。

カノックスターから冒頭で「主に何をしてる人なんですか？」と改めて聞かれると、溝口氏は「会社経営を。いろんな会社を経営していて15社から20社ぐらい経営してるけど。ただ、目立ってるのはエンタメ。ブレイキングダウンとか…」などと答えた。

多忙な仕事などについてさまざまなトークをした流れで、カノックスターが「最高月収いくらですか？」と直撃。すると、溝口氏は「最初の売却益とか、それが個人で入ってきたりとか、投資した会社が上場企業に売却されたり、あとは上場したりとか、そういうのを一撃で言うなら、正直まあ…何億（円）っていう世界だけどさ」と明かした。

それを聞いたカノックスターは「いいな〜、なんか」とうらやましがっていた。

溝口氏は「連続起業家」としてさまざまな企業を設立、創業し、最近ではBreakingDownのCOOとして有名。CEOの格闘家朝倉未来とともに大会全般を仕切り、自身も同大会で5回試合し、3KOを含み全勝している。23年12月には著書「持たざる者の逆襲 まだ何者でもない君へ」を出版した。