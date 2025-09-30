２９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６３．４５ドル（－２．２７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３８５５．２ドル（＋４６．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６６１．２セント（＋３７．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１９．５０セント（－０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２１．５０セント（－０．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１０．５０セント（－３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．５９（－２．４４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６３．４５ドル（－２．２７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３８５５．２ドル（＋４６．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６６１．２セント（＋３７．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１９．５０セント（－０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２１．５０セント（－０．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１０．５０セント（－３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．５９（－２．４４）
出所：MINKABU PRESS