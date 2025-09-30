■TVアニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』

© Let’s Play製作委員会

◆放送情報

10月1日よりフジテレビ「+Ultra」ほかにて毎週水曜24:45〜放送予定。

※放送時間は予告なく変更となる場合がございます

◆イントロダクション

累計閲覧数9億回以上、

北米の若者に人気を誇るWEBコミックが

2025年TVアニメ化決定！

舞台はアメリカ・ロサンゼルス―――。

ゲームクリエイターを夢みる22歳のサム・ヤングは

男性との深い関わりを避けながら生きてきたが、

3人の男性と急接近し、次第に心の殻を破っていく…。

迷いながらも前に進もうとするサム役は

子役として芸能活動を始め声優へと転身し、

今もなお活躍の幅を広げる花澤香菜が演じる。

恋愛・仕事・友人・家族・将来の夢・過去のトラウマ…

様々な経験を通して、時に選択をし、そして成長していく。

彼女の成長物語から目が離せない！

恋愛未経験のサムによる“大人のラブストーリー“が開幕する―――

◆ストーリー

【人生】は【ゲーム】のように【選択】の連続―――

22歳のソフトウェア開発者のサム・ヤングは、幼少期から無類のゲーム好き。

学生時代はゲーム開発にすっかり明け暮れ、

アドベンチャーパズルゲーム『RUMINATE(ルミネイト)』を、満を持してリリースする！

しかし、大人気ゲーム実況者のマーシャル・ローが酷評したことで、

ゲームクリエイターとしての未来は閉ざされる。

さらにマーシャルは、サムの隣の部屋に引っ越してきて──！

サムの会社の上司であるチャールズ・ジョーンズや、

幼馴染で行きつけのカフェ店員のリンク・ハドソンなど、

マーシャルとの出会いを機に、サムと周囲の人間との関係が少しずつ動き出す。

親から過保護に育てられてきた恋愛経験ゼロのサムは、

男性との急接近に戸惑うが、次第に心の殻を破っていく。

人生をかけた最高難易度のゲームを

サムはクリアすることができるのか―――！？

◆スタッフ

原作：Leeanne M. Krecic (Mongie)

監督：冨安大貴

副監督：森山愛弓

シリーズ構成：松井亜弥

キャラクター原案：えびも

キャラクターデザイン：海老沢咲希

美術監督：池田裕輔

色彩設計：島方亜矢子 鈴木綾乃

撮影監督：山越康司

ビジュアルデザイン：伊東正志 石見優作

編集：神宮司由美

音楽：コーニッシュ

音響監督：三間雅文

ゲームメインテーマ：Night Tempo「RUMINATE」

オープニング・テーマ：久保田利伸「1, 2, Play」

エンディング・テーマ：久保田利伸「Left & Right」

企画・プロデュース：スロウカーブ

アニメーション制作：OLM

◆キャスト

サム・ヤング：花澤香菜

マーシャル・ロー：土屋神葉

チャールズ・ジョーンズ：中村悠一

リンク・ハドソン：杉田智和

アンジェラ・オニール：佐倉綾音

ヴィッキー・ソング：日笠陽子

モニカ・マッケンジー：園崎未恵

ダラス・ハドソン：渡辺 紘

エイブ・カルフーン：辻井健吾

オリビア・スウィート：栗坂南美

エドガー：松田健一郎

ルーシー・ライト：諸星すみれ

ウメッド・パテル：畠中 祐

ディー・パーカー：斎賀みつき

サミュエル・A・ヤング：三宅健太

◆WEB

TVアニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』公式サイト：letsplay-anime.com

公式X（旧Twitter）：@letsplay_anime

推奨ハッシュタグ：#lets_anime #レップレ

© Let’s Play製作委員会