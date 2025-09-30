久保田利伸、「1, 2, Play」「Left & Right」ジャケ写解禁。「1, 2, Play」ノンクレジットOP映像公開も
久保田利伸が、11月26日に発売する「1, 2, Play」「Left & Right」のジャケット写真を解禁した。
本楽曲たちは、10月2日に放送開始するTVアニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』のOP＆EDテーマ曲である。ジャケット写真には、キャラクター原案のえびも描き下ろしジャケットになっており、主人公のサムとマーシャルにはさまれ、久保田利伸の姿も描かれている。アニメとのコラボでしか実現しえない今回のパッケージは期間生産限定でのリリースとなるので早めに是非チェックして欲しい。オープニングとエンディングを共に担当するという異例のタイアップではあるが、曲のタイプは全く違えど、久保田利伸ならではの“グルーヴ”を感じる2曲となっている。是非アニメとともに楽曲も楽しんでもらいたい。
さらに久保田利伸によるオープニングテーマ「1, 2, Play」のノンクレジットOP映像が明日からの放送開始に先がけて公開となった。「1, 2, Play」の楽曲自体も初解禁となる。オープニングムービーは「ポプテピピック」で話題になった神風動画と、フランスのアニメーション制作会社のボビーピルズが共同で制作された。
◆ ◆ ◆
◾️久保田利伸 コメント
なんと30年ぶりにアニメテーマソングのご依頼をいただきました。アメリカ発、イマドキの若者たちの恋愛を描くお話に、自分もすっかり同世代気分で遊ばせてもらいました。時代を問わず、年齢を問わず、恋する気持ちは誰でも一緒。アニメと共に、楽しんでいただけたら嬉しいです。
◆ ◆ ◆
◾️「1, 2, Play」「Left & Right」
2025年11月26日（水）CD発売
配信リンク：https://kubotatoshinobu.lnk.to/12Play_Left-Right
■TVアニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』
◆放送情報
10月1日よりフジテレビ「+Ultra」ほかにて毎週水曜24:45〜放送予定。
※放送時間は予告なく変更となる場合がございます
◆イントロダクション
累計閲覧数9億回以上、
北米の若者に人気を誇るWEBコミックが
2025年TVアニメ化決定！
舞台はアメリカ・ロサンゼルス―――。
ゲームクリエイターを夢みる22歳のサム・ヤングは
男性との深い関わりを避けながら生きてきたが、
3人の男性と急接近し、次第に心の殻を破っていく…。
迷いながらも前に進もうとするサム役は
子役として芸能活動を始め声優へと転身し、
今もなお活躍の幅を広げる花澤香菜が演じる。
恋愛・仕事・友人・家族・将来の夢・過去のトラウマ…
様々な経験を通して、時に選択をし、そして成長していく。
彼女の成長物語から目が離せない！
恋愛未経験のサムによる“大人のラブストーリー“が開幕する―――
◆ストーリー
【人生】は【ゲーム】のように【選択】の連続―――
22歳のソフトウェア開発者のサム・ヤングは、幼少期から無類のゲーム好き。
学生時代はゲーム開発にすっかり明け暮れ、
アドベンチャーパズルゲーム『RUMINATE(ルミネイト)』を、満を持してリリースする！
しかし、大人気ゲーム実況者のマーシャル・ローが酷評したことで、
ゲームクリエイターとしての未来は閉ざされる。
さらにマーシャルは、サムの隣の部屋に引っ越してきて──！
サムの会社の上司であるチャールズ・ジョーンズや、
幼馴染で行きつけのカフェ店員のリンク・ハドソンなど、
マーシャルとの出会いを機に、サムと周囲の人間との関係が少しずつ動き出す。
親から過保護に育てられてきた恋愛経験ゼロのサムは、
男性との急接近に戸惑うが、次第に心の殻を破っていく。
人生をかけた最高難易度のゲームを
サムはクリアすることができるのか―――！？
◆スタッフ
原作：Leeanne M. Krecic (Mongie)
監督：冨安大貴
副監督：森山愛弓
シリーズ構成：松井亜弥
キャラクター原案：えびも
キャラクターデザイン：海老沢咲希
美術監督：池田裕輔
色彩設計：島方亜矢子 鈴木綾乃
撮影監督：山越康司
ビジュアルデザイン：伊東正志 石見優作
編集：神宮司由美
音楽：コーニッシュ
音響監督：三間雅文
ゲームメインテーマ：Night Tempo「RUMINATE」
オープニング・テーマ：久保田利伸「1, 2, Play」
エンディング・テーマ：久保田利伸「Left & Right」
企画・プロデュース：スロウカーブ
アニメーション制作：OLM
◆キャスト
サム・ヤング：花澤香菜
マーシャル・ロー：土屋神葉
チャールズ・ジョーンズ：中村悠一
リンク・ハドソン：杉田智和
アンジェラ・オニール：佐倉綾音
ヴィッキー・ソング：日笠陽子
モニカ・マッケンジー：園崎未恵
ダラス・ハドソン：渡辺 紘
エイブ・カルフーン：辻井健吾
オリビア・スウィート：栗坂南美
エドガー：松田健一郎
ルーシー・ライト：諸星すみれ
ウメッド・パテル：畠中 祐
ディー・パーカー：斎賀みつき
サミュエル・A・ヤング：三宅健太
◆WEB
TVアニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』公式サイト：letsplay-anime.com
公式X（旧Twitter）：@letsplay_anime
推奨ハッシュタグ：#lets_anime #レップレ
© Let’s Play製作委員会
■ベストアルバム『THE BADDEST 検Timeless Hits』
9月10日（水）リリース
○初回生産限定盤A SECL-3230〜3232
・CD2枚組＋BD ￥6,500（税込）
・特典映像
Special Movie
佐藤さん、いつものでよろしいですか？
Tourダイジェスト + 素顔のKUBOTA 2024〜‘25
2025.1.22@ Festival hall (OSAKA)
○初回生産限定盤B SECL-3233〜3235
・CD2枚組＋DVD ￥6,000（税込）
・特典映像
Special Movie
佐藤さん、いつものでよろしいですか？
Tourダイジェスト + 素顔のKUBOTA 2024〜‘25
2025.1.22@ Festival hall (OSAKA)
○通常盤 SECL-3236〜3237
・CD2枚組 ￥4,500（税込）
1.the Beat of Life
(「CITIZEN」ブランド時計 100周年を記念したブランド横断コレクション『LAYERS of TIME』CMソング 2024年)
2.Boogie Ride 〜Ride On Mix〜
(スズキ 「エスクード」 CMソング 2020年）
3.So Beautiful 〜more beautiful mix〜
(コーセー「ESPRIQUE 赤の季節」篇CMソング 2018年）
4.Smile・Eyes・Cry
5.Bring me up!
(フォルクスワーゲン「up!」CMイメージソング 2012年）
6.諸行は無常
(テレビ東京「WBS(ワールドビジネスサテライト)」エンディングテーマ 2025年）
7.Make U Funky
(フジテレビ系「バイキング」テーマソング 2018年)
8.その人
(日本テレビ系 「スッキリ」 11月テーマソング 2019年）
9.空の詩 〜Piano after those days〜
10.Upside Down
(フォルクスワーゲン「up!」TVCMイメージソング 2014年）
11.Free Style
(「シュウェップス」CMソング 2014年）
12.Soul 2 Soul feat. AI
13.LIFE
(テレビ東京系ドラマ「病院の治しかた」主題歌 2020年）
14.You Go Lady
(コーセー「ESPRIQUE くちびる、もっと、わがままに」篇CMソング 2018年）
15.Loving Power
(ヨコハマタイヤ「ブルーアース」CMソング 2015年）
16.Brand New Eyes
(ネスカフェ 「ゴールドブレンド」CMソング 2025年）
◆Disc2 「Timeless Hits」
1.LA・LA・LA LOVE SONG
2.SUNshine, MOONlight
3.LOVE RAIN 〜恋の雨〜
4. the Sound of Carnival 〜2025 edition〜
5.流星のサドル
6.Missing
7.雨音〜in your face vocal〜
8.Dance If You Want It
9.声にできない
10.TIMEシャワーに射たれて・・・
11.Indigo Waltz’93(DEDICATE TO MICHAEL C.HOFFMAN)
12.永遠の翼
13.CRY ON YOUR SMILE
14.You were mine
15.Cymbals
＜初回映像特典＞
Special Movie
佐藤さん、いつものでよろしいですか？
Tourダイジェスト + 素顔のKUBOTA 2024〜‘25
2025.1.22@ Festival hall (OSAKA)
■＜Toshinobu Kubota 40th Anniversary Tour 2025-26“Big up!”＞
2025年 ※終了公演は省略
10/2（木） 福島：いわき芸術文化交流館アリオス アルパイン大ホール 17:30 18:30
10/4（土） 岩手：盛岡市民文化ホール 大ホール 17:00 18:00
10/5（日） 秋田：あきた芸術劇場ミルハス 大ホール 17:00 18:00
10/10（金） 山口：周南市文化会館 17:30 18:30
10/12（日） 広島：ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 大ホール 17:00 18:00
10/19（日） 静岡：富士市文化会館ロゼシアター大ホール 17:00 18:00
10/21（火） 三重県：三重県文化会館大ホール 17:30 18:30
10/23（木） 東京：東京国際フォーラム ホールA 17:30 18:30
10/31（金） 福岡：福岡サンパレス 17:30 18:30
11/1（土） 福岡：福岡サンパレス 17:00 18:00
11/3（月・祝） 鹿児島：川商ホール 第1 16:00 17:00
11/9（日） 京都：ロームシアター京都 メインホール 17:00 18:00
11/10（月） 兵庫：神戸国際会館 こくさいホール 17:30 18:30
11/15（土） 岐阜：土岐市文化プラザ サンホール 17:00 18:00
11/16（日） 静岡：アクトシティ浜松 大ホール 17:00 18:00
11/21（金） 東京：東京国際フォーラム ホールA 17:30 18:30
11/26（水） 北海道：帯広市民文化ホール 大ホール 17:30 18:30
11/28（金） 北海道：札幌文化芸術劇場 hitaru 17:30 18:30
11/29（土） 北海道：札幌文化芸術劇場 hitaru 17:30 18:30
12/4（木） 青森：リンクステーションホール青森 17:30 18:30
12/6（土） 宮城：仙台サンプラザホール 16:00 17:00
12/7（日） 宮城：仙台サンプラザホール 16:00 17:00
12/19（金） 熊本：熊本城ホール メインホール 17:30 18:30
12/21（日） 大分：iichikoグランシアタ 16:00 17:00
12/25（木） 岡山：岡山芸術創造劇場 ハレノワ大劇場 17:30 18:30
12/26（金） 広島：広島文化学園HBGホール 17:30 18:30
＜2026年＞
1/10（土） 香川：レクザムホール 大ホール 17:00 18:00
1/11（日） 愛媛：松山市民会館 大ホール 17:00 18:00
1/17（土） 新潟：新潟県民会館 大ホール 16:00 17:00
1/18（日） 新潟：新潟県民会館 大ホール 16:00 17:00
2026年春 静岡・名古屋・大阪・東京アリーナツアーを予定
■＜TOSHINOBU KUBOTA 40th Anniversary Arena Tour「Big up! “Supreme”」＞
https://www.funkyjam.com/kubota/live/
2026年
3月14日（土）
静岡：ツインメッセ静岡
開場 16:00 / 開演 17:00
3月21日（土）
愛知：日本ガイシホール
開場 16:00 / 開演 17:00
3月28日（土）
東京：国立代々木競技場 第一体育館
開場 16:00 / 開演 17:00
3月29日（日）
東京：国立代々木競技場 第一体育館
開場 16:00 / 開演 17:00
4月4日（土）
大阪：大阪城ホール
開場 16:00 / 開演 17:00
4月5日（日）
大阪：大阪城ホール
開場 16:00 / 開演 17:00
