◆東京六大学野球秋季リーグ戦第３週第３日▽早大３−２立大（２９日・神宮）

早大が立大に３−２で逃げ切り、２勝１敗で勝ち点を２に伸ばした。今秋ドラフト上位候補の最速１５２キロ右腕・伊藤樹（４年＝仙台育英）が８回２失点、９Ｋの好投。打っても先制犠飛＆ダメ押し適時打と２打点の活躍で、小宮山悟監督（６０）が現役時代にマークした通算２０勝（１０敗）を超える、通算２１勝目（４敗）を挙げた。

会見場に小宮山監督のジョークが響いた。「投打のヒーロー、１人ずつね！」。呼ばれたのは伊藤１人だけ。投げて打って、ワンマンショーで“小宮山超え”を果たした。エースは「チームのために勝ちがつかなくても、役割は長い回をゼロで抑えること。その結果かなと思います」と語った。

この日、直球の最速は１４９キロ。４回１死満塁では先制の右犠飛を放った。２点リードの８回２死三塁では中前適時打でリードを広げた。８回７安打２失点、９Ｋの力投。師匠超えに「早稲田を背負って投げてきた結果が、自分の成長につながっている。３年時にエースナンバーをいただいたことが全て」と感謝した。

小宮山監督も「地位が人を築くということ。もうすぐドラフトがありますけど、どこのチームに出しても恥ずかしくない」と太鼓判だ。巨人は６人態勢で視察。水野編成本部長代理は「投球術があり、緩急自在なピッチングでレベルの高い投手」と称賛した。大学ラストシーズン。天皇杯と進路の両面で注目が集まる。その右腕で、ともに実りの秋にする。（加藤 弘士）