【ファミマ】徳島県阿波市の特産品を使った「冷しまぜそば」「パリジャンサンド」を四国地方限定で発売
ファミリーマートは9月30日、「阿波市産フリルレタスと豚骨醤油の冷しまぜそば」(498円)と「石窯パリジャン 阿波とん豚のミートソース&ポテト」(368円)を四国地方(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)のファミリーマートで発売する。
同社と阿波市は2025年2月20日に包括連携協定を締結した。相互協力のもと、地域の活性化など様々な取り組みを行っている。阿波市は2016年から阿波市産の農畜産物やそれを利用した加工品の魅力を市内外に伝える取り組みを、「阿波市のいいもの」として特産品認証している。今回、阿波市と連携し、認証品の「幸せレタス(フリルレタス)」、特産品のブランド豚「阿波とん豚」を使用した商品2種類を発売する。
「阿波市産フリルレタスと豚骨醤油の冷しまぜそば」(498円)
阿波市産フリルレタスと豚骨醤油の冷しまぜそばは、シャキシャキ食感が特徴の幸せレタスをトッピングした、豚骨醤油味のまぜそば。
「石窯パリジャン 阿波とん豚のミートソース&ポテト」(368円)
石窯パリジャン 阿波とん豚のミートソース&ポテトは、 甘辛いミートソースとポテトを石窯バゲットにサンドした商品。ミートソースには阿波とん豚を使用。お店のオーブンで焼き上げて提供する。
