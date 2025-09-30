米国ミシガン州グランドブランタウンシップのある末日聖徒イエス・キリスト教会（モルモン教）の礼拝堂で9月28日（現地時間）、銃撃と放火事件が発生し、4人が死亡し8人が負傷した。

現地警察やAP通信などによると、容疑者トーマス・ジェイコブ・サンフォード（40）はこの日午前10時ごろ、星条旗を掲げたピックアップトラックを運転して教会正門に突入した後、銃を乱射し、車両にガソリンをかけて火を放った。当時、礼拝堂には前日101歳で亡くなった教会最高齢のラッセル・ネルソン大管長の死を悼むため、数百人の信徒が集まっていた。

CNNは「4人の死亡者と8人の負傷者が確認された」とし「家族と連絡が取れない行方不明者だけで最大7人になる」とも報じ、犠牲者がさらに増える可能性が大きいと伝えた。

容疑者は現場に出動した警察によっておよそ7分後に射殺された。米海兵隊によると、容疑者は2004〜2008年に海兵隊に服務した退役軍人で、2007年夏から数カ月間イラク戦争に参戦した功労で勲章を受けた。また近隣のグッドリッチ高校の出身で、同窓生の間でも誠実な人物として評価されていたという。具体的な犯行動機は明らかになっていない。CNNは、2015年に生まれた容疑者の息子が先天性の希少遺伝性疾患を患い、治療費の工面に困難を抱えていた可能性があると報じた。

今回の事件は、全米で銃による殺人事件が相次いでいる中で発生した、新たな惨事だ。事件が起こるわずか12時間前にも、ノースカロライナ州サウスポートのある海岸沿いのバーで、別のイラク参戦海兵隊退役軍人ナイジェル・エッジが銃を乱射し、3人が死亡、8人が負傷した。トランプ大統領は「キリスト教徒を狙ったまた別の標的攻撃だ」とし「暴力の流行病を止めなければならない」と述べた。これに先立ち、最近相次ぐ銃撃事件と政治的暴力について「急進左派が問題だ」と指摘していた。