9月28日放送の『ABEMAスポーツタイム』では、メジャーリーグのポストシーズンに挑むドジャースを特集。スポーツ好きでも知られる占い芸人Love Me Doことラブちゃんが、日本人選手の活躍を占った。

【映像】朗希が60HRのローリーを3球三振に打ち取った一部始終

番組では山本由伸投手や大谷翔平投手など、ポストシーズンの勝利の鍵となりうる選手たちを紹介。かつてラブちゃんは「佐々木朗希投手がシーズン後半に活躍するのでは」と占っていたが、このたび改めてポストシーズンについて占うこととなった。

ラブちゃんは注目の選手について、「山本投手です」とズバリ。「いちばん“ニュースが出る”運がある」とのことで、「勝利投手になるのではないか？」「もしかしたら完全試合、ノーヒットノーランとかがこれから出るかもしれない」と期待を込めて予言した。

そんな山本投手について、ラブちゃんは「現地時間の10月1日と14日、29日が最高」とシーズン中の運勢にも触れ、「結果を残してくれるのではないか」とピンポイントで予言。番組コメンテーターで元メジャーリーガーの川粼宗則も、「山本投手が“抑え”として出てくる可能性はマジである」として、ラブちゃんの占いにベットした。

一方でラブちゃんは、佐々木投手については「クローザーより繋ぎで起用したほうがいい」と語る。その理由としては「ブーイングを浴びたり、アウェイ感を感じたほうが活躍できる」とピンポイントで指摘。独自の占いの結果、「敵地など逆境でこそ燃えるのではないか」と大胆に予言してみせた。

（ABEMAスポーツタイム）