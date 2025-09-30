「感じのいい人になれるか」は毎日のメールで決まる。相手に間違ったニュアンスで伝わってしまう」「文面がこわいと言われるが、原因がわからない」「メールの返信に時間がかかりすぎて、1日が終わってしまう」。メール仕事には、意外と悩みがつきものです。本連載では、中川路亜紀著『新版 気のきいた短いメールが書ける本』（ダイヤモンド社）から編集・抜粋し、迷いがちなメールの悩みを解決するヒントをお届けします。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

確認メールは「相手に読んでもらえるか」が勝負。ちょっとした表現の選び方ひとつで、伝わりやすさも印象もぐっとアップします。この記事では、複数の確認事項をわかりやすく伝えるための工夫や、「ご確認ください」「お目通しください」など状況に応じた敬語表現の使い分けを紹介します。

「確認メール」のときに使えるポイントは？

確認してほしいことが複数あるときは、頭に数字をつけるとわかりやすくてよいでしょう。

--------------------

お世話になっております。

○○社の佐藤です。

ご連絡をいただき、ありがとうございました。

次の2点についてご確認をお願いいたします。

（1）同行スタッフは4人ということでしたが、鈴木さんを含めて5

人でおいでいただけるということでよろしいでしょうか。

（2）午後4時までには終了するように予定しておりますが、差し

つかえありませんでしょうか。

お手数をおかけいたしますが、お返事をお待ちしております。

どうぞよろしくお願いいたします。

--------------------

読んでもらいたいときの敬語表現

同じ『読んでほしい』という気持ちでも、場面に応じて言い方を使い分けられます。

・「お読みください」 ： 説明書をお読みください。

・「ご覧ください」 ： 当社ホームページをご覧ください。

・「ご高覧ください」 ： ご高覧いただきたく拙著をお送りいたします。

・「お目通しください」 ： 契約書案にお目通しください。

・「ご確認ください」 ： お見積書を作成いたしましたのでご確認ください。

・「お確かめください」 ： 以下の内容で間違いないかお確かめください。

本記事は『新版 気のきいた短いメールが書ける本』を一部抜粋・編集したものです。