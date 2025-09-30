もっと続けてほしかった「うたのおにいさん」ランキング！ 「速水けんたろう」を抑えた圧倒的1位は？【2025年最新】
教育エンターテインメント番組『おかあさんといっしょ』（NHK Eテレ）で、うたのおねえさんと一緒に子どもたちを元気づける「うたのおにいさん」。現在は、花田ゆういちろうさんが、2017年4月から12代目のうたのおにいさんとして活躍中です。
All About ニュース編集部では、2025年9月16日、全国の10〜60代の男女255人を対象に、NHK Eテレの教育エンターテインメント番組『おかあさんといっしょ』に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、もっと続けてほしかった「うたのおにいさん」ランキングの結果をご紹介します。
1993年から6年間、8代目うたのおにいさんを務めた「速水けんたろう」さん。力強い歌声と豊かな表現力で子どもたちから人気を集め、17代目うたのおねえさん・茂森あゆみさんと歌った1999年1月の“今月のうた”『だんご三兄弟』は、番組の枠を超えて社会現象ともいえる大ブームを巻き起こしました。
卒業後は、特撮ドラマやアニメの主題歌を担当するほか、現在もアニソンライブやファミリーコンサートなどで活躍しています。
回答者からは、「すごく癒し効果のある声でお茶の間を盛り上げていたから」（40代男性／神奈川県）、「歌声が好きで、長く続けてほしかった」（30代女性／大分県）、「現在で彼の姿を見ても当時試聴していた記憶が蘇るほど、鮮明に残っている」（30代男性／大阪府）、「だんご三兄弟に続くヒット曲を出してほしかった」（50代女性／富山県）などの声がありました。
2008年から歴代最長の9年間、11代目うたのおにいさんを務めた「横山だいすけ」さん。親しみやすいキャラクターと温かい歌声が人気を集めました。卒業が発表された際には、子どもたちだけでなく親たちからも卒業を惜しむ声がやまず、SNS上では“だいすけロス”の声が続出しました。
卒業後は、ソロアーティストとして童謡カバーアルバムのリリースや大人向けコンサートを開催するほか、俳優、声優、タレントとして幅広く活躍しています。
回答者からは、「たくみお姉さんとのコンビもとてもよかったし、ユーモアと親しみやすさのバランスが素敵だったので」（40代女性／神奈川県）、「長年やっていたこともあり、辞める時が悲しかった。やめてほしくない、復活してほしいと思った」（20代女性／山形県）、「歌が上手でひょうきんなところが良かったです」（40代男性／静岡県）、「番組中で子どもたちと自然に接する姿が印象的で、安心感と信頼感を与えてくれたからです」（20代女性／広島県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
