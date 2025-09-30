元V6で俳優の岡田准一さんは9月29日、自身のXを更新。オリジナルで制作した道着を披露し、こだわりのポイントを紹介しました。また、11月には岡田さん主演のアクション作品の配信も決定しています。（サムネイル画像出典：岡田准一さん公式Xより）

こだわりぬいたオリジナルデザイン

岡田さんが「いろいろつめこんでます」とつづった投稿には、柔道着をまとった自身の姿が登場しています。道着の裾には、「お」「オ」の文字が。

実はこの道着、岡田さんがオリジナルでデザインしたもの。これまでにさまざまな武芸を学んできた岡田さんが、細部までこだわって仕上げた一着は、「日本にこだわり、毎日やりたいヘビーユーザーにも耐えうる仕様」とのことです。こちらの道着は、10月1日19時よりAISTON公式ショップで受注予約が始まります。

また、この投稿にファンからは、「しっかりした作りに、お、オで遊び心もプラスされた岡田師範の想いのこもった道着ですね」「いつも着ている岡田くんだからこそつくれるものですね」「道着の次は道場ですか?!」「師範がこだわり抜いて出来上がった道着 素晴らしいクオリティのなか『お、オ』が可愛い」との声が寄せられました。

岡田さんの新作アクション作品が配信決定！

武術への愛にあふれる岡田さん主演のNetflix新作ドラマ『イクサガミ』は、11月13日より世界独占配信。明治11年の京都を舞台に、292名の志士が木札を奪い合う命がけのバトルロワイヤルが描かれます。岡田さんは主演だけでなくプロデューサー、アクションプランナーも務め、迫力のアクションが見どころです。(文:勝野 里砂)