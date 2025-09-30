「素晴らしいクオリティ」岡田准一、こだわり詰め込んだ格好いい道着姿を披露「ヘビーユーザーにも耐えうる仕様」
元V6で俳優の岡田准一さんは9月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。道着姿でこだわりのポイントを紹介し、ファンから称賛の声が集まっています。
【写真】岡田准一の道着に隠されたデザインは？
実はこの道着、岡田さんがオリジナルでデザインしたもの。これまでにさまざまな武芸を学んできた岡田さんが、細部までこだわって仕上げた一着は、「日本にこだわり、毎日やりたいヘビーユーザーにも耐えうる仕様」とのことです。こちらの道着は、10月1日19時よりAISTON公式ショップで受注予約が始まります。
また、この投稿にファンからは、「しっかりした作りに、お、オで遊び心もプラスされた岡田師範の想いのこもった道着ですね」「いつも着ている岡田くんだからこそつくれるものですね」「道着の次は道場ですか?!」「師範がこだわり抜いて出来上がった道着 素晴らしいクオリティのなか『お、オ』が可愛い」との声が寄せられました。
こだわりぬいたオリジナルデザイン岡田さんが「いろいろつめこんでます」とつづった投稿には、柔道着をまとった自身の姿が登場しています。道着の裾には、「お」「オ」の文字が。
