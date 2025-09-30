フェイエFW上田綺世を温存したファンペルシー監督の采配、現地でも賛否…オランダ代表OB親子が論争！？

オランダの名門フェイエノールトでプレーする日本代表FW上田綺世が好調だ。

エールディヴィジ開幕7試合で6ゴールを叩き出し、得点ランクトップに立っている。

ロビン・ファンペルシー監督は、上田ら主力を24日のELブラガ戦で温存させたが、その試合に0-1で敗れたことが物議を醸した。

ただ、上田は休養明けの28日に行われたフローニンゲン戦で決勝ゴールとなるヘディングシュートを叩き込み、チームを勝利に導いた。

ファンペルシー監督をめぐる上田の采配は現地でも賛否が分かれているようで、ユーリ・ムルダーとヤン・ムルダーの元オランダ代表親子は、『Rondo』でこう話していたそう。

息子ユーリ「結局、ファンペルシーが正しかった。上田はフレッシュだったからね。ファンペルシーはブラガ戦で彼を温存した。上田はゆっくりできたし、そしてゴールも決めた」

父ヤン「ファンペルシーは上田に少し疑念を抱いていたのかと思った。ただ、ファンペルシーの主張はナンセンスだ。（上田のシュートを）フローニンゲンGKはセーブできたかもしれない」

息子ユーリ「最近まで彼（上田）は代表戦で世界を飛び回ってもいた。たまには他の選手を起用するのもいいかもしれない。（ブラガ戦のように）7人も入れ替える必要はないがね」

父ヤン「それが理由で上田がヘディングシュートで決めたのか？たとえ疲れ果てていてもヘディングはできる」

80歳のヤンはアンデルレヒトとアヤックスでプレーした元代表FWで、56歳の息子ユーリはトゥウェンテとシャルケでプレーした元代表FW。

なお、オランダのレジェンドであるマルコ・ファンバステンは「人数の問題。7人も入れ替えるのはやりすぎ」と述べていたという。

フェイエノールトは10月2日にELアストン・ヴィラ戦を戦う。