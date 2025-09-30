モトローラが最新フォルダブルスマホ「motorola razr 60」シリーズを日本で9月29日11時に発表へ！ティザーを公開。Ultraは技適取得済み
|ようやく日本でも最新フォルダブルスマホ「motorola razr 60」シリーズが登場へ！
Motorola Mobility（以下、Motorola）の日本法人であるモトローラ・モビリティ・ジャパンは29日、同社の公式X（旧：Twitter）アカウント（ @MotorolaJP ）にてティザーを投稿して2025年9月30日（火）11：00に最新フォルダブルスマートフォン（スマホ）「motorola razr 60」シリーズを日本市場にて発表することを示唆しています。
09.30 11:00 pic.twitter.com/ha5SFCtIf6— Motorola Japan (@MotorolaJP) September 29, 2025
motorola razr 60およびmotorola razr 60 ultraはともにMotorolaが展開するフォルダブルスマホのmotorola razrシリーズの最新機種で、日本でも昨年に発売された「motorola razr 50」およびmotorola razr 50 ultraの後継機種となり、フォルダブルスマホには主に閉じた状態では普通のスマホサイズで開くとタブレットサイズになるような“横開き型”と開くと普通のスマホサイズで閉じるとコンパクトで持ちやすくなるという“縦開き型”がありますが、両機種ともにそれぞれ縦開き型となっています。
基本的にmotorola razr 50およびmotorola razr 50 ultraをそれぞれ踏襲しつつ、チップセット（SoC）やバッテリーなどが強化されてより高性能化しているほか、motorola razr 50およびmotorola razr 50 ultraは防塵のみのIP8X準拠でしたが、motorola razr 60およびmotorola razr 60 ultraは隙間を最小限に抑えてブラシフィルターを内蔵することによって再設計されたヒンジによって生活防水クラスながらもIP48準拠になり、さらにmotorola razr 60 ultraはメインディスプレイが6.9インチから7.0インチに大画面化しています。
motorola razr 60とmotorola razr 60 ultraの主な違いはサブディスプレイのほか、SoCがmotorola razr 60はMediaTek製「Dimensity 7400X」、motorola razr 60 ultraはQualcomm製「Snapragon 8 Elite Mobile Platform」となっており、さらにメインディスプレイとサブディスプレイのリフレッシュレートやタッチサンプリングレート、サブディスプレイの最大輝度・パネル、リアカメラのセカンドカメラ、バッテリー容量、急速充電の最大値などなっています。
motorola razr 60
また両機種ともに独自のAI機能「moto ai」に対応しており、moto aiは未来を見据えながら利用者からのフィードバックを活用して従来のアシスタントを超え、プロアクティブで直感的なコンパニオンへと進化し、時間をかけてこれらの機能を改善し続けることによて利用者のニーズを予測してコンテキストを認識したレコメンデーションを提供してくれ、さらにクロスデバイスのインタラクションを強化して日常体験をよりスマートかつ効率的で自然なものにすることをめざしているということです。
このコンセプトのもとに高度なプロンプト機能「Catch Me Up」や「5 Pay Attention」、「Remember This」を初めて搭載したほか、画面に表示された情報（例：レシピや旅程）に応じて次の行動を提案する「Next Move」や表示内容から最適なプレイリストを自動作成する「Playlist Studio」、生成AIを活用して画像・ステッカー・壁紙を作成する「Image Studio」、音声でテレビ表示やPCミラーリング、マルチタスクハブに切り替え可能な「Smart Connect with AI」が提供され、さらにmotorola razr 60 ultraには目線だけでAIを起動するため、音声コマンドが不要な「Look and Talk」も提供されます。
motorola razr 60 ultra
またカメラ機能や画像などにおいて料理やポートレート、風景などの写真のスタイルを自動補正する「Signature Style」や複数写真を合成して全員が目を開けている写真を自動生成する「Group Shot」、MetaのLlamaモデルを搭載してオフラインで利用可能な通知要約機能「Catch Me Up」、文字起こしとスピーカーラベルに対応する「Pay Attention」が搭載されます。
その他の詳細な製品情報は『新フォルダブルスマホ「motorola razr 60」と「motorola razr 60 ultra」が発表！SoCやバッテリーの強化など。日本でも発売へ - S-MAX』をご参照ください。
pic.twitter.com/romGnpNaQy— Motorola Japan (@MotorolaJP) September 26, 2025
記事執筆：memn0ck
