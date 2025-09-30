『ラヴィット!』田村真子アナ夏休み→代役MCはSnow Man宮舘涼太が担当「いくぞーーーーー!!!」
TBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）では、29日からの1週間、田村真子アナが夏休みであることを受け、日替わりアシスタントが登場。30日は、Snow Manの宮舘涼太が担当した。
【写真あり】昨年は…南後杏子アナが1週間代役を務めた
番組オープニングでMCの川島明がいつものようにあいさつすると、宮舘も“キメ顔”で「宮舘涼太です！よろしくお願いします」と、呼びかけ深々と頭を下げた。スタジオが拍手と笑いに包まれる中、川島が「舘様です！」と改めて紹介した。
“MCのテロップ”に大喜びの宮舘は「うれしい、テロップありがとうございます！」と感謝。「でも、緊張しますね。『ラヴィット！』となると、生放送ですから」と漏らしつつ、川島から「今から、みんな（スタジオメンバー）のことを紹介しないといけないですからね」と振られると「いくぞーーーーー!!!」と気炎とともにメンバーを指差し、スタジオを盛り上げた。
26日放送の同番組終盤、田村アナは「来週はですね、私田村、夏休みをいただきます。日替わりMCが毎日登場するということですので、お楽しみに」と呼びかけていた。
