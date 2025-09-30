地方在住の60代です。老後の「2000万円問題」は都会と田舎で違いますか？ 地方なら2000万円なくても大丈夫？

老後の「2000万円問題」って本当にみんなに必要なの？

「老後2000万円問題」とは、2019年に金融庁が出した報告書がきっかけです。この報告書では、夫65歳・妻60歳の夫婦が年金のみで生活すると、月に約5万円の赤字が出るとされています。この赤字が30年間続くと、約2000万円不足するという試算がなされました。

しかし、これはあくまでモデルケースの話。想定されているのは「都市部に住み、夫婦ともに年金生活、持ち家あり、ある程度支出もある」家庭像です。実際には以下のような変動要素があります。

●年金受給額（厚生年金・国民年金かどうか）

●持ち家か賃貸か

●自動車の有無

●医療・介護費

●地域の物価や生活インフラ

つまり、「2000万円が必要かどうか」は人それぞれの条件次第です。地方在住の方であれば、生活費を抑えやすい面も多く、2000万円が絶対に必要とは限りません。



地方なら生活費はどれだけ抑えられる？ 都会との違いを徹底比較

では、地方と都会ではどの程度の生活費の差があるのでしょうか？ 図表.1で東京23区内と長野市で生活費の差を比べてみましょう。

図表.1

項目 都市部（例：東京23区） 地方都市（例：長野市） 家賃 約8万円（賃貸） 約4万円（賃貸）または 持ち家 で維持費のみ 食費 約7万円 約6万円 交通・通信費 約3.5万円（電車等） 約2.5万円（車維持費含む） 光熱・水道費 約2万円 約2.5万円（寒冷地は高め） 医療・ 保険 費 約1.5万円 約1.5万円 その他雑費 約3万円 約2.5万円

※総務省 家計調査報告（家計収支編）等をもとに筆者作成

この表から分かるように、特に大きいのは住居費の差。都会では賃貸やマンション維持費が高くつく一方、地方では持ち家で固定資産税や修繕費を除けば、月1～2万円程度で済むケースもあります。

また、車が必須になる地方では交通費が増える一方、全体としては支出を抑えやすい傾向にあります。



60代・地方在住夫婦のモデルケースで実際に試算してみた

それでは、実際に地方在住の60代夫婦の生活をモデルにして、「2000万円必要か？ 」を試算してみましょう。

【毎月の支出（概算）】 ●食費 5.5万円

●光熱費 2.5万円（冬は高め）

●医療費・保険 1.5万円

●車関連 2万円（ガソリン・保険・税金など平均化）

●日用品・交際費 2万円

●住居維持費（修繕・税） 1.5万円

●その他雑費 1万円

●合計 約16万円／月、年間192万円

年金月額が20万円なので、毎月約4万円の黒字になります。年間では48万円の余裕です。

つまり、「2000万円どころか、年金だけで生活を回せて、さらに貯蓄も可能」な暮らし方も可能です。もちろん突発的な支出（医療・家の修繕など）はありますが、堅実な家計管理ができれば、「老後資金が足りない」不安は大きく減らせます。



地方在住でも老後資金は「自分に合った見積もり」がカギ

「老後は2000万円必要」と聞くと誰でも不安になりますが、大切なのは自分に本当にいくら必要かを見極めることです。

地方在住であれば、都会に比べて以下のような安心材料があります。

●家賃がかからない or 安い

●自然が豊かで、娯楽も低コスト

●自給自足的な生活も可能

●ご近所との助け合い文化が残っている

その一方で、医療・介護のアクセス、車の維持費、買い物の不便さなど、注意すべき点もあります。

つまり、「地方なら大丈夫」と油断するのではなく、生活スタイルに合った資金計画を立てることが必要です。



