【ばけばけ 第3話あらすじ】トキの父・司之介（岡部たかし）商売始める
【モデルプレス＝2025/09/30】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第3話が、10月1日に放送される。
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、外国人の夫・ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の物語。実在の人物である小泉セツ（1868-1932）をモデルとし、大胆に再構成、登場人物名や団体名などは一部改称して、没落士族の娘・松野トキをヒロインにフィクションとして描く。
主人公・松野トキを高石、後にトキの夫となるヘブンをトミー・バストウが演じる。
武士のプライドから働かずにいた司之介（岡部たかし）が、かつての部下・金成初右衛門（田中穂先）と商売をはじめることになった。祖父の勘右衛門（小日向文世）は、司之介が商売をはじめることに怒るが、トキ（福地美晴）とフミ（池脇千鶴）は、変わり始めた司之介を応援する。
司之介の商売は順調で、松野家の食卓も明るさを取り戻していく。喜ぶトキのため、司之介は一気に商売を広げようと計画する。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
朝ドラ第113作目となる本作は、外国人の夫・ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の物語。実在の人物である小泉セツ（1868-1932）をモデルとし、大胆に再構成、登場人物名や団体名などは一部改称して、没落士族の娘・松野トキをヒロインにフィクションとして描く。
◆「ばけばけ」第3話／10月1日（水）放送
武士のプライドから働かずにいた司之介（岡部たかし）が、かつての部下・金成初右衛門（田中穂先）と商売をはじめることになった。祖父の勘右衛門（小日向文世）は、司之介が商売をはじめることに怒るが、トキ（福地美晴）とフミ（池脇千鶴）は、変わり始めた司之介を応援する。
司之介の商売は順調で、松野家の食卓も明るさを取り戻していく。喜ぶトキのため、司之介は一気に商売を広げようと計画する。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】