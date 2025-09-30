「倦怠期かも」と感じたらすぐにするべき3つの行動

長く付きあっていると、どうしてもマンネリを感じる瞬間がありますよね。「最近会話が減った」「ドキドキしなくなったかも」と感じたら、それは倦怠期のサインかもしれません。でも焦る必要はありません。小さな行動を意識するだけで、関係を新鮮に保つことができますよ。今回は、倦怠期を感じたらすぐに行いたい3つの行動を体験談やインタビューをもとにご紹介します。

新しいデートプランを一緒に考える

いつも同じようなデートでは、どうしてもマンネリ化してしまいます。 だからこそ、少し工夫して新しいデートプランを一緒に考えることがおすすめです。 「次の休みはなにをしようか？」と彼と相談するだけでも、2人の会話は自然に増えます。 おすすめは、お互いが行ったことのない場所に行くこと。 普段行かない場所に出かけることで、ちょっとしたドキドキ感も生まれますし、新しい発見があると関係に新鮮さが戻るかもしれません。

感謝の気持ちを言葉や行動で伝える

長く付きあっていると、つい相手の存在をあたりまえだと思いがちですが、小さな「ありがとう」の積み重ねが、彼に安心感や愛情を与えます。 例えば、彼がしてくれたことを口に出して褒めたり、LINEでさりげなく感謝を伝えるだけでも十分です。 また、手紙やちょっとしたプレゼントで気持ちを表現するのも効果的。 こうした小さなやさしさが積み重なることで、2人の距離感は自然に縮まるでしょう。

自分の時間を大切にする

意外にも倦怠期を感じたときこそ、自分の時間を大切にすることも大切です。 自分の趣味や友だちとの時間を楽しむことで、心に余裕が生まれ、彼と過ごす時間がより心地よくなることもよくあります。 また、自分だけの時間を持つことで、お互いの存在のありがたさや尊さを改めて感じることもできるかも。 自分磨きや新しいことへの挑戦は、会話のネタにもなり、2人の関係に新鮮さをプラスできますよ。 いかがでしたか？ 今回は、倦怠期を感じたらすぐに行いたい3つの行動をご紹介しました。 倦怠期だからといって、彼との関係が終わるわけではありません。 少しの工夫や行動で、新鮮さや愛情を取り戻すことができるかも…。 焦らず、少しずつできることから始めてみてくださいね！

ライター Ray WEB編集部