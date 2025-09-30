「under the weather」の意味は？「天気の下」だと意味が通じない...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「under the weather」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳の「天気の下」だと意味が通じません...。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「気分や体調が優れない」でした！
一説によると、船酔いした船員がデッキの下で体を休めたことが語源になっていると言われています。
体調が悪い時に「I feel sick.」と言いがちですが、ぜひこのフレーズも覚えておいてくださいね。
A：「Are you okay?」
（大丈夫？）
B：「I'm feeling a bit under the weather. I think I drank too much last night.」
（体調が優れないんだ。昨日お酒を飲みすぎたみたい）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部