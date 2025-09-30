【数学難問クイズ】空白だらけの「ひっ算」あなたは解ける？
突然ですが皆さん、この虫食い算、解けますか？
問題
「ABCD」という4桁の数字を9で割ると、「DCBA」という4桁の商になります。ただし、A〜Dにはそれぞれ違う数字が入ります。
このとき、A〜Dに入る数字をそれぞれ求めなさい。
いかがでしょうか。いわゆる「虫食い算」と呼ばれる、数式の中にある空欄に入る数字を求める問題。おそらく皆さんも一度は解いたことがあるでしょう。しかし、これだけ空欄だらけの問題だとなかなかパッと解くのは難しいのではないでしょうか。
実はこの問題は、中学入試の算数で出題されたことのある有名な虫食い算の一つです。数字のパズルとして楽しめる問題である一方で、論理的な思考力や計算力を問われるなかなか骨のある問題です。今回はこの虫食い算を例に挙げながら、小中学生で学習する四則演算の奥深さ、面白さを紹介していきます。
虫食い算とは何か
虫食い算とは、計算の一部が「□」や「A」「（1）」などといった記号で隠されており、それを推理して埋める問題のことです。簡単な足し算、引き算の問題は小学生の学習ドリルでもよく登場しますが、中学入試や大人向けのパズル本にもレベルの高い虫食い算が並びます。
この問題のポイントは「規則性」と「条件整理」です。普通の計算よりも「論理パズル」に近く、単なる暗算や九九のスピード勝負ではありません。だからこそ一度解けたときの爽快感は大きく、大人でも夢中になれるのです。
今回の問題を解いてみよう
今回の問題の条件を整理すると、次のようになります。
・4桁の数「ABCD」を9で割ると、4桁の数「DCBA」になる
・A, B, C, Dは0〜9の異なる数字
まずポイントとなるのが、「ABCD」も「DCBA」も4桁の数である、ということです。もしここで「A」や「D」が「0」である場合、一番上の桁の数が0となり「0468」や「0921」など、4桁の数字ではない数となってしまいます。そのため、「A」、「D」は「0」ではない数字（つまり、1〜9のどれか）であることが分かります。
また、9で割ったらまた整数になるということは、ABCDは9の倍数です。さらに、割った結果も4桁なので、ABCDは9×1000以上、つまり9000以上の数ということがわかります。
この時点で
A = 9
D = 1
であることが分かります。ここまでは非常に順調ですね。
このように情報を整理してみると、次に考えるべきなのが「C」であることが分かります。
もし「C」も「1」が入る場合、先ほどと同じ理論で「B」には「9」が入ることが決定します。すると、この数式は
9911÷9 = 1199
となりますが、これでは割り算が成立しません。つまり、「C」には「1」を入れられないことが分かります。また、「C」に2以上の数を入れてしまうと、「B」が1桁では収まりきらなくなってしまうため、「C」には「0」が入ることが決定します。
ここまでの計算を整理すると、次のようになります。
正直ここまで来てしまえば、あとは「B」に色んな数字を当てはめれば答えを求めることはできます。しかし、実はここにも素早く答えを導き出すための計算のコツがあるのです。
「9の倍数」の見分け方
実は、ある数字が9の倍数かどうかを判定するには、「9で割る」よりももっと簡単な方法があるのです。
それはズバリ、「各桁の数字を全部足して、その和が9で割れるかどうかを確かめる」ことです。
今回の場合は、「10B9」ということで、「B」以外の数字がもう決定しています。ここで各桁の数字の和を考えると、
1+0+B+9 = 10+B
となります。10より大きく、10に一番近い「9の倍数」は9×2の「18」であるため、この数が9の倍数になるためには「B=8」であれば良いことが分かります。
実際にBに「8」を入れて計算してみると、
9801÷9 = 1089
となるため、虫食い算が完成したことが分かりました。
いかがでしょうか。このように一つ一つ分解して考えてみると、難しい問題も簡単に、面白く解くことができます。ちなみに、この9の倍数の見分け方がなぜ成立するのかは、「合同式」という数学の考え方を使うと説明することができます。興味のある方はぜひ調べてみてください。
究極の虫食い算
さて、ここでこの記事を終わっても良いのですが、実は僕は最近とても面白い虫食い算を見つけました。非常に難しい問題ですが、ここまでこの記事を読んでくださった方にぜひ取り組んでみてほしいので、ここに出題させていただきます。
いかがでしょうか。これは決して問題のミスではありません。四角い空欄になっているマスをすべて埋める、という問題になっています。
もちろん、一つ一つの四角に入る数字に、「こことここが同じ」とか「ここは互いに違う」などといった条件はありません。この割り算が成立するように、一つ一つのマスに対応する数字を入れていく。ただそれだけのゲームです。
興味のある方は、ぜひここで記事を読むのをやめて、一度チャレンジしてみてください。
どのように考えるか
いかがでしたでしょうか。おそらく多くの人が、「何から考えれば良いのか分からない」と思ったことでしょう。実際、僕の周りの東大生メンバーにこの問題を出題しても、7割以上の東大生が20分、30分以上苦しんで問題を解き進めていました。
このような問題でポイントになるのは、実は「下から考える」ことなのです。
割り算は基本的に、「割り切れなかった場合にその一つ下の桁に0をおろしてくる」というルールがあります。
言葉で説明されるとよく分からないと思いますが、このような図があると、「0をおろす」という言葉の意味がしっくりくるのではないでしょうか。
このように「0」が下りてくるイメージがつかめれば、実はこの問題にはいくつも「0」が確定で埋められる場所があることが分かります。
このように「0」を埋められれば、実は割る数がいくつなのかが絞られます。
下の引き算に注目すると、最後の4桁は「1000の倍数」であることが分かります。つまり、3桁の割る数と、最後に立つ商（小数第4位の数）をかけ算すると、「1000の倍数」になるのです。また、その一つ前の計算を見ると、必然的にこの4桁が「5000」であることが分かります。
ここまで来ればあと一息！「5000」を割り切ることができ、かつ割った商が3桁になる1桁の数字は「8」しかないため、
5000 = 8×625
という組み合わせが出現することが分かります。よって、割る数は「625」と確定しました。
あとは、割り算の途中式に登場する引き算が成立するように、下から数字を埋めていくだけです。
全て数字を埋めるとこのようになります。
駆け足な解説になってしまいましたが、このように一つも数字が分かっていない虫食い算でも、一つずつ丁寧に考えていけば解き切ることができるということは、とても興味深いことなのではないでしょうか。
まとめ
虫食い算は一見「子どもの算数」と思われがちですが、実は大人の思考トレーニングにも最適です。
数字のパズルに少し触れるだけで、脳が活性化され、仕事にもプラスの影響を与えます。今日の帰り道、電車の中ででも、一問チャレンジしてみてはいかがでしょうか？