新しいN-WGNは「近距離衝突軽減ブレーキ」を装備

ホンダN-WGN L ファッションスタイル｜ボディカラー：フィヨルドミスト・パール

N-WGNは、通勤・通学や買い物といった日々の生活シーンで快適にクルマを使うための安心・安全性能や使い勝手を追求したモデル。全タイプに標準装備とした先進の安全運転支援システム「Honda SENSING（ホンダ センシング）」や、センタータンクレイアウトがもたらす広い室内空間、使い勝手のよい荷室など、一人ひとりの暮らしになじむ機能性やデザインで好評を得ている。

今回の一部改良では、車両前部にパーキングセンサーを追加するとともに、車両が衝突するおそれがある場合にブレーキを制御し、衝突回避や衝突による被害の軽減を支援する「近距離衝突軽減ブレーキ」を、Honda SENSINGの機能として新たに装備。

また、メーターを7インチのTFT液晶に変更し、Honda SENSINGの作動状態などをよりわかりやすく表示するとともに、マルチインフォメーションディスプレーの表示を必要な情報に集約したことにより、視認性を高めている。

税込車両価格はLグレード（FF）が157万6300円。一部改良前のLグレード（FF）の139万9200円から17万7100円アップとなっている。

愛らしさと心地よさを表現した「ファッションスタイル」

ホンダN-WGN L ファッションスタイル

今回の一部改良にともない、N-WGNの世界観を広げる新グレード「ファッションスタイル」が追加。さらにN-WGNカスタムには特別仕様車「ブラックスタイル」が新たに設定された。

N-WGNに追加された「ファッションスタイル」は、エクステリアにオフホワイト塗装を施した専用のドアミラー、アウターハンドルと、カラードフルホイールキャップを装備。シンプルで親しみやすいN-WGNのデザインはそのままに、愛らしさと心地よさが表現された。

黒のアクセントで精悍さが増した「ブラックスタイル」

ホンダN-WGNカスタムL・ターボ ブラックスタイル（特別仕様車）｜ボディカラー：ボタニカルグリーン・パール

N-WGNカスタムに設定された特別仕様車「ブラックスタイル」は、上質かつ精悍なN-WGNカスタムに、ブラックをアクセントとした内外装パーツを採用。上質で洗練されたルックスを一層際立たせている。

N-WGNカスタム「ブラックスタイル」主な装備・仕様

【エクステリア（ベルリナブラック塗装）】

・フロントグリルモール

・フロントグリルロアーモール

・フォグライトガーニッシュ

・14インチアルミホイール（L特別仕様車ブラックスタイル）

・15インチアルミホイール（L・ターボ特別仕様車ブラックスタイル）

【エクステリア（クリスタルブラック・パール塗装）】

・電動格納式リモコンドアミラー

・アウタードアハンドル

・リヤライセンスガーニッシュ

・リヤライセンスガーニッシュモール

・シャークフィンアンテナ

・N-WGNエンブレム

・CUSTOMエンブレム

【インテリア（ピアノブラック塗装）】

・助手席インパネガーニッシュ

・ドアオーナメントパネル（フロント／リア）

・ステアリングガーニッシュ など

N-WGNモデルラインナップ

【N-WGN】

・L：157万6300円（FF）／172万1500円（4WD）

・Lファッションスタイル：167万5300円（FF）／182万500円（4WD）

・L助手席回転シート車：167万8600円（FF）／182万3800円（4WD）

【N-WGNカスタム】

・L：179万4100円（FF）／193万9300円（4WD）

・Lブラックスタイル（特別仕様車）：186万100円（FF）／200万5300円（4WD）

・L・ターボ：191万2900円（FF）／205万8100円（4WD）

・L・ターボ ブラックスタイル（特別仕様車）：197万8900円（FF）／212万4100円（4WD）

※価格は消費税込み

SPECIFICATIONS

ホンダN-WGN L・ターボ｜Honda N-WGN L Turbo

ボディサイズ：全長3395×全幅1475×全高1705［1725］mm

ホイールベース：2520mm

最低地上高：145［140］mm

最小回転半径：4.7m

乗車定員：4人

車両重量：870［930］kg

総排気量：658cc

エンジン：直列3気筒ターボ

最高出力：47kW（64ps）/6000rpm

最大トルク：104Nm（10.6kgf-m）/4000rpm

トランスミッション：CVT

駆動方式：FF［4WD］

WLTCモード燃費：21.7［19.5］km/L

※［ ］内は4WD