ホンダから新しい「N-WGN」が登場！ 価格は157万円に値上げ。新グレードと特別仕様車が追加設定【新車ニュース】
新しいN-WGNは「近距離衝突軽減ブレーキ」を装備
ホンダN-WGN L ファッションスタイル｜ボディカラー：フィヨルドミスト・パール
N-WGNは、通勤・通学や買い物といった日々の生活シーンで快適にクルマを使うための安心・安全性能や使い勝手を追求したモデル。全タイプに標準装備とした先進の安全運転支援システム「Honda SENSING（ホンダ センシング）」や、センタータンクレイアウトがもたらす広い室内空間、使い勝手のよい荷室など、一人ひとりの暮らしになじむ機能性やデザインで好評を得ている。
今回の一部改良では、車両前部にパーキングセンサーを追加するとともに、車両が衝突するおそれがある場合にブレーキを制御し、衝突回避や衝突による被害の軽減を支援する「近距離衝突軽減ブレーキ」を、Honda SENSINGの機能として新たに装備。
また、メーターを7インチのTFT液晶に変更し、Honda SENSINGの作動状態などをよりわかりやすく表示するとともに、マルチインフォメーションディスプレーの表示を必要な情報に集約したことにより、視認性を高めている。
税込車両価格はLグレード（FF）が157万6300円。一部改良前のLグレード（FF）の139万9200円から17万7100円アップとなっている。
愛らしさと心地よさを表現した「ファッションスタイル」
ホンダN-WGN L ファッションスタイル
今回の一部改良にともない、N-WGNの世界観を広げる新グレード「ファッションスタイル」が追加。さらにN-WGNカスタムには特別仕様車「ブラックスタイル」が新たに設定された。
N-WGNに追加された「ファッションスタイル」は、エクステリアにオフホワイト塗装を施した専用のドアミラー、アウターハンドルと、カラードフルホイールキャップを装備。シンプルで親しみやすいN-WGNのデザインはそのままに、愛らしさと心地よさが表現された。
黒のアクセントで精悍さが増した「ブラックスタイル」
ホンダN-WGNカスタムL・ターボ ブラックスタイル（特別仕様車）｜ボディカラー：ボタニカルグリーン・パール
N-WGNカスタムに設定された特別仕様車「ブラックスタイル」は、上質かつ精悍なN-WGNカスタムに、ブラックをアクセントとした内外装パーツを採用。上質で洗練されたルックスを一層際立たせている。
N-WGNカスタム「ブラックスタイル」主な装備・仕様
【エクステリア（ベルリナブラック塗装）】
・フロントグリルモール
・フロントグリルロアーモール
・フォグライトガーニッシュ
・14インチアルミホイール（L特別仕様車ブラックスタイル）
・15インチアルミホイール（L・ターボ特別仕様車ブラックスタイル）
【エクステリア（クリスタルブラック・パール塗装）】
・電動格納式リモコンドアミラー
・アウタードアハンドル
・リヤライセンスガーニッシュ
・リヤライセンスガーニッシュモール
・シャークフィンアンテナ
・N-WGNエンブレム
・CUSTOMエンブレム
【インテリア（ピアノブラック塗装）】
・助手席インパネガーニッシュ
・ドアオーナメントパネル（フロント／リア）
・ステアリングガーニッシュ など
N-WGNモデルラインナップ
【N-WGN】
・L：157万6300円（FF）／172万1500円（4WD）
・Lファッションスタイル：167万5300円（FF）／182万500円（4WD）
・L助手席回転シート車：167万8600円（FF）／182万3800円（4WD）
【N-WGNカスタム】
・L：179万4100円（FF）／193万9300円（4WD）
・Lブラックスタイル（特別仕様車）：186万100円（FF）／200万5300円（4WD）
・L・ターボ：191万2900円（FF）／205万8100円（4WD）
・L・ターボ ブラックスタイル（特別仕様車）：197万8900円（FF）／212万4100円（4WD）
※価格は消費税込み
SPECIFICATIONS
ホンダN-WGN L・ターボ｜Honda N-WGN L Turbo
ボディサイズ：全長3395×全幅1475×全高1705［1725］mm
ホイールベース：2520mm
最低地上高：145［140］mm
最小回転半径：4.7m
乗車定員：4人
車両重量：870［930］kg
総排気量：658cc
エンジン：直列3気筒ターボ
最高出力：47kW（64ps）/6000rpm
最大トルク：104Nm（10.6kgf-m）/4000rpm
トランスミッション：CVT
駆動方式：FF［4WD］
WLTCモード燃費：21.7［19.5］km/L
※［ ］内は4WD