「なぜか彼女ができない」女子ウケ良くない男性が激変、まるで韓国アイドル？ 俳優？ 美容師が埋もれたイケメンを発掘
見た目に無頓着だったり、どうしていいかわからず放置で、実は損をしている人は多いのではないだろうか？ 人の第一印象はわずか数秒で決まると言われている。人気美容師の手で大変身した後、すっかり垢抜けた男性の事例を紹介。もっさり気味だった男性が、アイドルか俳優か？ そこまで激変した秘密とは？
【ビフォーアフター】韓国アイドル爆誕！ スキズ風に変貌したイケメンくん
■長めスタイルは女子ウケ悪い？ イケメンくんに足りなかったものは…
街中で声をかけ、一般男性を劇的に変身させる美容師・カンタ（＠ka.n_wl）。フリーランスながら約3000人の顧客を抱え、YouTubeやTikTokでは「渋谷でイメチェンさせる人」として注目を集めている。
今回登場したのは、見た目はイケメンながら、なぜか彼女ができないという悩みを抱える男性。最近は長めのヘアスタイルだったが、「女子ウケが悪い気がする」との理由で、スッキリした印象へのチェンジを希望。
カンタさんは、直毛で毛量が多い髪質を考慮し、全体のバランスをタイトに調整。毛先に軽さを出して動きをつけ、「この1〜2年流行しているセンターパートの前髪を上げたスタイル」に仕上げた。狙いは“女子ウケ”の獲得。前髪を上げた爽やかな印象はイケメン枠の定番だ。
今回のスタイルは、「韓国アイドル・Stray Kidsのフィリックス」をイメージ。自然に毛が流れる、“こぼれ毛流れ”が特徴だ。直毛でセットが難しい髪質のため、カンタさんはドライヤーの使い方や束感の出し方、スタイリング剤の選び方まで丁寧にレクチャー。動画には、女性から「私が好きなカッコイイ！」とのコメントが続々。男性も、「めっちゃ嬉しい」と満足気な笑顔を見せた。
■「毛量スゴッ！」もっさり男性が“まるで俳優！”な激変ぶり
もう1例は、キリッとした目元が印象的な男性で、悩みは毛量の多さ。髪が伸びるとサイドが膨らみ、もっさりとした雰囲気になってしまうのが課題だそう。これまでは理髪店で「短くスッキリ」とオーダーしていたという。しかし、短くしすぎると毎日のセットが必要になり、伸びたときに重たい印象になるというデメリットもある。そこでカンタさんは、爽やかさを重視しつつ、フェザーショートの要素を取り入れたスタイルを提案した。
普段はセットをあまりしないという男性に合わせ、ベースは下ろしても違和感のない長さに設定。毎日セットする自信がない人にとって、実用性とデザイン性を両立したスタイルだ。耳周りの膨らみも毛量調整でタイトに抑え、全体の印象を引き締めた。イメチェン後には「大人の男の雰囲気」「上品で良き」といった好意的なコメントが寄せられた。本人も「初めての髪型だけど、整えてもらってよかった」と満面の笑み。カンタさんは「毛流れが似合うタイプなので、これからはセットも頑張ってほしい」とエールを送った。
毛量の多さに悩む男性は多いが、美容師との会話が億劫で、短時間で済むカット店を選ぶ人も少なくない。カンタさんは「自分の髪質や顔立ちに合わせて提案してくれる美容師を選ぶべき」と語り、そうした美容師に出会えれば印象は劇的に変化するという。
「僕のお客様の中には、最初にイメージのすり合わせをした後、施術中ずっと目をつぶっている方もいらっしゃいます。お話が苦手な方はそれでもOKなので、最初のカウンセリングだけでも頑張ってしっかり受けてもらえたらと思います」
