広島・小園海斗内野手（２５）が自身初となる首位打者の座を射程圏に捉えている。若鯉はヤクルト・川端慎吾内野手（３７）が主宰する、愛媛県松山市での合同自主トレに２０２１年１月から参加。２７日・ヤクルト戦（神宮）では今季限りで現役を引退する川端の打席を目に焼き付けた。今やリーグを代表する好打者に成長した男に根付く“川端イズム”に迫った。

三塁ベンチ前で直立不動になり、大先輩の勇姿を心に刻んだ。２７日・ヤクルト戦の七回裏。小園は代打で打席に立つ川端に視線を向けていた。川端は試合前に今季限りでの現役引退を発表し、２死二塁で右翼線二塁打。卓越した打撃技術の健在ぶりを感じ、「（川端さんの打撃）らしいな、と。本当に最後、目の前で見られたので良かったです」と感慨深く振り返った。

川端との出会いは２１年１月。愛媛県松山市を拠点にする合同自主トレに初参加した。「最初は割って入っていけるほどの技術もなかったので、緊張しました。バットの使い方、意識、徐々にいろんなことを教えてもらいましたね」と４年前を思い返した。

川端は１５年に打率・３３６で首位打者に輝いた。「『どうやったら、この人に勝てるんかな』と思ってやっていた。タイトルも獲得されて（昨年、自分が）変えた背番号も一緒。縁があるのかなと」。今の自身と同じ背番号５を付けて安打を重ねる姿が、打者としての指針になった。

自主トレでは、川端に打撃投手も務めてもらった。１球ごとに交わされる会話の中で、今も大切にしている言葉がある。「やっぱりミスショットをしたら『そのミスが命取りになる』と言われていました。慎吾さんも、そうやってやられていたので。絶対にミスショットだけはしないようにとね」。大先輩との練習を通じ、狙い球を確実に仕留める技術と集中力が自然と培われていった。

小園は現在３試合続けて欠場中だが、打率はリーグ１位の・３０６。巨人・泉口が・２９９で追う構図だ。安打数は同２位タイの１５９安打で、１６２安打の中日・岡林を追う。かねて、新井監督は首位打者獲得を最優先にした起用法を明言している。残り２試合。師匠が引退するシーズンに初のタイトル奪取。そんなドラマが結実すれば、最高の恩返しになる。（デイリスポーツ広島担当・向亮祐）