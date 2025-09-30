高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第１週「ブシムスメ、ウラメシ。」の第3回が10月1日に放送予定です。

【写真】司之介が始めた商売は…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石さん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。

＊以下10月1日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

武士のプライドから働かずにいた司之介（岡部たかしさん）が、かつての部下・金成初右衛門（田中穂先さん）と商売をはじめることになった。

祖父の勘右衛門（小日向文世さん）は、司之介が商売をはじめることに怒るが、トキ（福地美晴さん）とフミ（池脇千鶴さん）は、変わり始めた司之介を応援する。

司之介の商売は順調で、松野家の食卓も明るさを取り戻していく。

喜ぶトキのため、司之介は一気に商売を広げようと計画する。