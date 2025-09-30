高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。明治時代を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

【写真】ヘブンに怪談を聞かせるトキ

ドラマの語り手であり、劇中で蛇と蛙としてトキとヘブンの日常を見守るのが、「阿佐ヶ谷姉妹」の渡辺江里子さんと木村美穂さんです。蛇の声を渡辺江里子さんが、蛙の声を木村美穂さんが演じています。

２人のコメント以下の通りです。

青天の霹靂



（『ばけばけ』／(c)NHK）

――「ばけばけ」へのご出演が決まったときの感想を教えてください。

●江里子さん

「もう青天の霹靂（へきれき）で、まさか子供の頃から拝見していたNHKの朝ドラというものに関わらせてもらうことが、自分たちの身に起こるなんて思ってもみなかったです。

『ばけばけ』の脚本を、ドラマ「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」を書いていただいたふじきみつ彦さんが担当すると決まられた時は、みんなで大喜びしまして。むしろ対岸から見守るつもりでいたら、まさかドラマの中で見守る立場になるなんて思ってもみなかったので、本当に光栄でした。

●美穂さん

朝ドラに出られるなんてなかなかないですし、2人で「やったわね！」って。それに、私は蛙が好きなので、蛙役ができて嬉しいです。蛙の気持ちがわかるように動画を見て研究したりして。1人で演技をするのはちょっと厳しそうだけど、2人で見守るという立場でやらせてもらえるということで、最初にお話を聞いた時は、絶対にやりたいと思いました。

お気に入りのシーンは？

――「蛇」と「蛙」のお気に入りのシーンとセリフを教えてください。

●江里子さん

第１回の最初のシーンで、ヘブンさんとおトキちゃんがいい雰囲気になった時、私たちで「あ〜〜〜〜……」と言うところですね。まるで親戚のおばさんたちが見守っている感じ(笑)。あの2人がどうやってご夫婦になっていくのか、最初の頃は想像できないので、奇跡的に夫婦になっていくところまで見守りたいです。

●美穂さん

私は、同じシーンの「やだ、ちょっと朝よ！ 夜だけど、夜だけど朝なのよ！」という蛇のセリフが、とってもふじきさんらしいなぁと思って。

朝ドラとは言わずに、このセリフだけですべての景色や関係、私たちがのぞいているところとかも含めて、表現されているところがすてきだなと思いました。

――トキとヘブンの印象は？

●江里子さん

おトキちゃんは情が深くて、本当に「おしん」以来のけなげさよね(笑)。ヘブンさんは、最初かなりパンチのある方でどうなっちゃうのかしらと思ったけれど、回を重ねていくごとにおトキちゃんとの関係も深まり、松江の人たちにも溶け込んでいく感じがあっていいですよね。

物語が進んでどんどん魅力的になっていかれる方なので、そこを私たちとぜひ一緒に見守ってワクワクしていただけたらと思います。

●美穂さん

おトキちゃんは、すごく家族思いだと思います。一人だけ幸せになるんじゃなくて、松野家を支えていこうとする家族愛がある子ですよね。

ヘブンさんも、物語が進む中で痛みを抱えていたところが見えてきたりします。ヘブンさんの優しさに触れるシーンはうれしかったですね。

一緒にがんばれたら

――ドラマの見どころ・視聴者の方へのメッセージをお願いします。

●江里子さん

『ばけばけ』は、怪談に心惹かれた2人を中心に広がっていくお話です。｢怪談｣は割と夜のイメージが強いですが、それが朝ドラの中で表現される面白さみたいなものを、今までにない朝ドラの世界、作品として楽しんでいただけたらと思っています。そのために、私たちも蛇と蛙にばけたつもりで、精いっぱいやってまいります。

●美穂さん

ふじきさんの台本はいつも面白くて、私たちも楽しく見させていただいているので全然不安はありません。 きっと素晴らしいお話になるだろうなと確信しております。

ふじきさんもおトキちゃんたちもみんなでがんばって作られている作品なので、それを壊さないように一緒にがんばれたらと思っております。

ーーーーーー



朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。