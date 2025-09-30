2025年度後期（大阪制作）NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の“蛇と蛙”（語り）役を務める阿佐ヶ谷姉妹のインタビューコメントが公開された。

朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代者として語り紡いだ夫婦の姿が描かれる。主人公・松野トキを連続テレビ小説初出演となる髙石あかり、トキの夫ヘブン役をトミー・バストウが演じる。

渡辺江里子が蛇、木村美穂が蛙の声を担当し、主人公・トキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の歩みを庭先から優しく見守る役どころとなる。

渡辺は「もう青天の霹靂で、まさか子供の頃から拝見していたNHKの朝ドラに関われるなんて思ってもみなかったです」と喜びを語る。さらに、「脚本を『阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし』を書いていただいたふじきみつ彦さんが担当されると聞いたときは、大喜びでした」と信頼を寄せた。

一方、木村は「朝ドラに出られるなんてなかなかないですし、2人で“やったわね！”って。私はかえるが好きなので、蛙役ができて嬉しいです」とコメント。役作りのためにカエルの動画を研究したことも明かした。

お気に入りのシーンについて木村は、第1回でトキとヘブンがいい雰囲気になる場面を挙げ、「まるで親戚のおばさんが見守っているような気持ちでした」と語る。渡辺は同じシーンの「やだ、ちょっと朝よ！ 夜だけど、夜だけど朝なのよ！」というセリフをお気に入りとし、「この一言で関係性や世界観が表現されていて、すてきだと思いました」と振り返った。

物語やキャラクターへの印象についても言及し、渡辺は「おトキちゃんは『おしん』以来のけなげさよね（笑）。ヘブンさんは回を重ねるごとにどんどん魅力的になっていくので、一緒に見守っていただけたら」とコメント。木村も「おトキちゃんは家族思いで、ヘブンさんも痛みを抱えているけれど優しさが見えてくる。その姿に胸を打たれました」と語った。

最後に渡辺子は「怪談を題材にした新しい朝ドラの面白さを楽しんでいただけたら」と呼びかけ、木村も「ふじきさんの台本はいつも面白く、きっと素晴らしい作品になると思います」と自信をのぞかせた。

■阿佐ヶ谷姉妹 コメント●渡辺江里子（蛇の声）もう青天の霹靂で、まさか子供の頃から拝見していたNHKの朝ドラというものに関わらせてもらうことが、自分たちの身に起こるなんて思ってもみなかったです。『ばけばけ』の脚本を、ドラマ『阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし』を書いていただいたふじきみつ彦さんが担当すると決まられた時は、みんなで大喜びしまして。むしろ対岸から見守るつもりでいたら、まさかドラマの中で見守る立場になるなんて思ってもみなかったので、本当に光栄でした。

私は、第1回の最初のシーンの『やだ、ちょっと朝よ！ 夜だけど、夜だけど朝なのよ！』という蛇のセリフが、とってもふじきさんらしいなぁと思って。朝ドラとは言わずに、このセリフだけですべての景色や関係、私たちがのぞいているところとかも含めて、表現されているところがすてきだなと思いました。

おトキちゃんは情が深くて、本当に『おしん』以来のけなげさよね（笑）。ヘブンさんは、最初かなりパンチのある方でどうなっちゃうのかしらと思ったけれど、回を重ねていくごとにおトキちゃんとの関係も深まり、松江の人たちにも溶け込んでいく感じがあっていいですよね。物語が進んでどんどん魅力的になっていかれる方なので、そこを私たちとぜひ一緒に見守ってワクワクしていただけたらと思います。

『ばけばけ』は、怪談に心惹かれた2人を中心に広がっていくお話です。｢怪談｣は割と夜のイメージが強いですが、それが朝ドラの中で表現される面白さみたいなものを、今までにない朝ドラの世界、作品として楽しんでいただけたらと思っています。そのために、私たちも蛇と蛙にばけたつもりで、精いっぱいやってまいります。

●木村美穂（蛙の声）朝ドラに出られるなんてなかなかないですし、2人で『やったわね！』って。それに、私はかえるが好きなので、蛙役ができて嬉しいです。かえるの気持ちがわかるように動画を見て研究したりして。1人で演技をするのはちょっと厳しそうだけど、2人で見守るという立場でやらせてもらえるということで、最初にお話を聞いた時は、絶対にやりたいと思いました。

第1回の最初のシーンで、ヘブンさんとおトキちゃんがいい雰囲気になった時、私たちで『あ～～～～……』と言うところですね。まるで親戚のおばさんたちが見守っている感じ（笑）。あの2人がどうやってご夫婦になっていくのか、最初の頃は想像できないので、奇跡的に夫婦になっていくところまで見守りたいです。

おトキちゃんは、すごく家族思いだと思います。一人だけ幸せになるんじゃなくて、松野家を支えていこうとする家族愛がある子ですよね。ヘブンさんも、物語が進む中で痛みを抱えていたところが見えてきたりします。ヘブンさんの優しさに触れるシーンはうれしかったですね。

ふじきさんの台本はいつも面白くて、私たちも楽しく見させていただいているので全然不安はありません。きっと素晴らしいお話になるだろうなと確信しております。ふじきさんもおトキちゃんたちもみんなでがんばって作られている作品なので、それを壊さないように一緒にがんばれたらと思っております。

