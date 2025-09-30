先週初Vの菅楓華が25ランクアップし85位 山下美夢有6位、西郷真央8位に変動なし【女子世界ランキング】
29日付の女子世界ランキングが発表された。1位のジーノ・ティティクル（タイ）、2位のネリー・コルダ（米国）は変わらず。リディア・コ（ニュージーランド）が1ランクアップの3位に上がり、ミンジー・リー（オーストラリア）が4位、チャーリー・ハル（イングランド）が5位と続く。
【写真】大粒の涙を流す菅楓華
日本勢は山下美夢有の6位、西郷真央の8位、竹田麗央の12位に変動はなし。今週の国内女子メジャー「日本女子オープン」に出場する古江彩佳は20位で、そこから岩井明愛が24位、岩井千怜が30位、畑岡奈紗が41位となっている。先週、米国女子ツアーは空き週。国内女子ツアーの「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」で悲願の初優勝を遂げた菅楓華は、110位から85位と25ランクアップ。大会を2位タイで終えた穴井詩、神谷そらは、それぞれ34ランクアップの166位、5ランクアップの88位と順位を上げた。そのほか日本勢では、左手首手術で長期離脱中の小祝さくらが56位につけている。以下、河本結が64位、佐久間朱莉が66位、荒木優奈が72位、桑木志帆が76位と並んでいる。渋野日向子は105位となっている。
【写真】大粒の涙を流す菅楓華
