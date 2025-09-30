獅子座は仕事で関わりのある人と恋が始まる予感！蟹座は結婚前提で頑張ると吉 9/30〜10/13【上弦の月｜藤島佑雪の月星座別・12星座占い】
9月30日は上弦の月。上弦の月から下弦の月までの、月星座別の恋模様をお届けします。教えてくれるのは元銀座ホステスで占い師＆開運アドバイザーの藤島佑雪さん。星からのメッセージで、ツラい恋や苦しい恋にさよならしてハッピーな恋を手に入れましょう！
■月星座を調べるには？
月星座は、自分が生まれた瞬間に月が位置していた星座で決まります。ご存知ない方は「石井ゆかり・月星座を読む」で調べてみましょう。
正確な月星座を知るには生年月日と出生時間が必要となりますが、出生時間が不明でも調べることは可能です。
■月星座が「牡羊座」のあなた
シングルさんは婚活頑張るだけ頑張ったら、いいことありそう！ 年上が狙い目。カップルさんは結婚願望があるなら、ちゃんと話し合いを。何らかの結論が出るはず。
♡ツラ恋の処方箋
本気で頑張ること！
■月星座が「牡牛座」のあなた
シングルさんはいったん、どんなお相手とどうなりたいか、高い理想を描いてみましょう。話はそれからです！ カップルさんはお相手と将来の話をしてみませんか？
♡ツラ恋の処方箋
理想と現実の差を知っておきましょう。
■月星座が「双子座」のあなた
シングルさんはちょっとモテても、簡単になびいちゃダメですよ。まずは友達からがオススメ。カップルさんは真剣な話し合いが必要。でも、一緒に笑い転げる時間も必要。
♡ツラ恋の処方箋
真剣になるべきときと、適当でいいときと区別を。
■月星座が「蟹座」のあなた
シングルさんもカップルさんも、結婚前提で真面目に頑張ると成果が出やすいとき。特に付き合いが長く、2人が経済的にも安定しているカップルさんは入籍もオススメ。
♡ツラ恋の処方箋
勝負どき！
■月星座が「獅子座」のあなた
シングルさんは仕事でよく会う年上の方と、将来を見据えたお付き合いが始まる予感。カップルさんはすでに結婚前提の関係なら、さらに具体的に話を詰めてみたら？
♡ツラ恋の処方箋
覚悟を決めましょう。
■月星座が「乙女座」のあなた
シングルさんはモテ期！ 年上の方とグッと距離が縮まりそう。お付き合いに至る可能性も。カップルさんはラブラブの熱々♡もっと甘えてもいいんじゃない？
♡ツラ恋の処方箋
運気のいい時期ですから、心を開いてくださいね。
■月星座が「天秤座」のあなた
シングルさんは「私なんて……」って自信をなくした途端、道が開けていきそう♡カップルさんは雨降って地固まる、みたいな展開に期待。いいたいことは、ちゃんと伝えて。
♡ツラ恋の処方箋
落ちたら上がる、が人生。
■月星座が「蠍座」のあなた
シングルさんは上品な物腰、丁寧な言い方で大人のいい女を演出しましょう。カップルさんはときめく以上に、安心できるありがたさを感じてくださいね。
♡ツラ恋の処方箋
自分の機嫌は自分でとりましょう。
■月星座が「射手座」のあなた
シングルさんは外見も内面も大人の女性として自立すると、いい恋を始められます！ カップルさんはお互いへの尊敬が愛をさらに深めてくれそう。
♡ツラ恋の処方箋
ツラいのは、受け入れるべきものを受け入れてない証拠かも。
■月星座が「山羊座」のあなた
シングルさん、カップルさん、両方にいえることだけど、真面目でいるのもいいし、人目を気にするのもしょうがないと思うけど、たまには本音で！ 甘えてもいい！
♡ツラ恋の処方箋
もっとそのままでいい。
■月星座が「水瓶座」のあなた
シングルさんは焦らないのが一番。片思いさんも気がついたら、フツーにやりとりできるようになってた、っていうのを目指しましょう。カップルさんは楽しければよし。
♡ツラ恋の処方箋
あんまり先のことを考えず、今を楽しく。
■月星座が「魚座」のあなた
シングルさんは信頼できる友達から紹介してもらいましょう。カップルさんは願いをかなえたいなら、楽しい時間を作ること！ そしたら結果がついてきます。
♡ツラ恋の処方箋
ツラいときこそ、楽しんで！
（藤島佑雪）