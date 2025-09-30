『ばけばけ』第3回 働かずにいた司之介だが…【ネタバレあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第3回が、10月1日に放送される。
本作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。小泉八雲の妻・小泉セツをモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第3回のあらすじ
武士のプライドから働かずにいた司之介（岡部たかし）が、かつての部下・金成初右衛門（田中穂先）と商売をはじめることになった。祖父の勘右衛門（小日向文世）は、司之介が商売をはじめることに怒るが、トキ（福地美晴）とフミ（池脇千鶴）は、変わり始めた司之介を応援する。司之介の商売は順調で、松野家の食卓も明るさを取り戻していく。喜ぶトキのため、司之介は一気に商売を広げようと計画する。
