Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、古民家で無防備な豊満ボディ
Gカップのプロポーションで人気を博すグラビアアイドル・三田悠貴が、30日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。
【写真】無防備すぎる！Gカップの豊満ボディをさらけ出す三田悠貴
5ページにわたり、海沿いの古民家を舞台に豊満なボディを無防備に見せつけている。放送中の番組『道との遭遇』（CBCテレビ）では、日本中を軽トラで旅するワンコーナーを担当し、“軽トラ女子”としても知られる彼女。インタビューでは、同番組のなかでたびたびツッコミを受けるという、自身の「天然発言」について思うところを語っている。
同誌には、蓬莱舞、入来茉里、蒼山怜、三田悠貴、鹿目凛、高橋しょう子らも登場する。
