優しい夫と2歳の娘と幸せに暮らしていたエリ。しかしその幸せは、一瞬にして崩れ去るのです…幸せだった日々の崩壊次々と判明する夫の失態…良い夫だと信じてたのに反省した様子の夫。しかし失態に失態を重ねてしまいました。家族を崩壊させないため、彼の過ちを許すべきでしょうか？こちらは2025年3月17日 よりウーマンエキサイトで公開されたとりまる、ねこぽちゃの漫画です。漫画に対する読者からのコメントをご紹介します。

一度やる人は何度もやる！ 許せるラインは？「寂しさ」から妻を裏切り、トラブルを引き起こした夫。反省しているようですが、許すべきでしょうか。

・1回でもさすがにダメだよ。



・この男をフォローする気は無いけど、ここ迄は実際よく有る話しだよね？



・何の言い訳されたところで無理。



・気持ち悪すぎて無理。同じ空間にいられない。



そもそも、夫が過ちを犯したのが1回だけなのかと疑いを抱く読者も。その反省の態度は本物…？

・これが始まりで次々と見たくない事実が発覚するのかな。妻が子どもを優先して寂しかったから出会い系へってなんだその言い訳は？



・まだ他にも隠していることがあるような気がします。



・まだまだやらかすんだろうね。



本当に子どものためになるのは離婚か再構築か…？



・この父に娘が懐いたままだと娘の人生詰むから厄介払いすべき。



・何で再構築が娘の為になるって考えをするんだろう？ 逃げだよね。



・子どもが寂しい思いするのは事実だけど、将来大人になった娘がこの事実を知ることになった時のほうがショックでかいと思うけどなぁ。それが思春期だったら最悪だよね。



・子どものことを思って離婚しないとか子どもにしてみればいい迷惑だよ。





本当に子どものためを思うなら、過ちを犯した夫とは早めに離れるべきかも…？(ギー子)