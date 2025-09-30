ロバーツ監督 大谷翔平の55号を称賛「これまでと違った雰囲気。記録を更新するのも当然」 PSの先発起用についても言及



大谷翔平（c）SANKEI

＜2025年9月28日（日本時間29日）シアトル・マリナーズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠T-モバイル・パーク＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、現地9月28日のシアトル・マリナーズ戦後に報道陣の囲み取材に応じ、大谷翔平（31）のシーズン55号本塁打について称賛の言葉を贈るとともに、ポストシーズンの起用についても言及した。

この日、大谷は7回に今季55号となるソロ本塁打を放ち、自己最多記録を更新。ドジャースの球団記録も塗り替える一発に、ロバーツ監督は次のように語った。

「彼はもうポストシーズンモードに入っていて、その状態が続いています。9月の打席での内容は素晴らしく、その様子はマウンド上の姿にも表れています。今はこれまでと違った雰囲気を持っていて、ホームラン記録を更新するのも当然です」

さらに、シーズンを通しての起用法やコンディショニングについても、「彼には休養を取らせるようにしていて、それが彼に良い影響を与えている」と明かし、「この最初の3試合のうちのどこかで彼は先発する予定」と、大谷のワイルドカードでのスタメン起用を示唆した。

一方で、ワイルドカードシリーズ初戦の先発投手については慎重な姿勢を崩さず、「山本はかなりいいと思う。ただ、発表する準備ができているかは分からない。スネルも悪くない選択肢」と、候補の名を挙げつつも明言は避けた。

試合は6-1でドジャースが勝利し、レギュラーシーズンを白星で締めくくった。いよいよドジャースはポストシーズンへと駒を進める。大谷の"9勝目"に向けた戦いは、ここからが本番となる。





