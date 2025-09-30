子どもの卒園後に行われるお別れ会の役員に4人の保護者が立候補。「楽しい会にしたい」という思いで話し合いを始めますが、その中のひとりがコンプライアンスばかり気にして…■コンプラモンスターが降臨！自己紹介を終えると、どんなことをしていたか、前年度の資料を見ながら早速会議がスタート。「今の時代、コンプライアンスがうるさいから」とヒラマツさん。<--[IMAGE-025-->「面倒くさい人と一緒になってしまった…」と正直、思いましたが、その後も話し合いは続き…

■ダメ出しばかりで話が進まない…すると今度は…「この際、少し値上げします？」とヤナギサワさんが提案すると…結局、この日は何も決まりませんでした。一ヶ月後。またヒラマツさんからダメ出しが。そして「宝物の中身は何にするか」と聞かれたので…「じゃあヒラマツさんは何がいいと思うんですか？」と聞くと。ヒラマツさんの案って一体…⁉こちらは投稿者のエピソードを元に、2025年6月4日よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者「否定するなら代替案を」まずはコンプラばかり気にするヒラマツさんに対するコメントです。

・「じゃあおまえ来なくていいから」と切り捨ててやりたい。



・こういう親って、よほど我が子を信用してないんやな〜って思う。卒園するような子なら走り回っても良いところ、悪いところ、認識してると思うけど。我が子は認識してたし、園内を走ろうとする子は止めてたし、園庭を寝そべろうとしてた子には注意して、安全なところで寝かせてた。



・ああ、この人何もやりたくないんだわ。強いて言うなら「正しい人間」という称号を貰おうとしてるだけ。関わるだけ損するんよ。



・正論を言うことが必ず正解じゃないのよ。個人的に、そういう人って気分悪くさせるから好かん。



・いるいるこんなやつ、文句言うだけで全然自分で何にもやらないやつ。そんなにいうならあんたがやれって話。



・著作権って、流用したもので金取っちゃダメなんだと思ってたんだけど…公共の場で使っちゃダメなの？学校の行事でダンスなんて恒例じゃない？ 写真も動画も許可取れば問題ないなら、許可取ったら良い。思い込みでダメダメ言う人は面倒臭いね…。



・コンプラ重視した結果、何ができるのかまで提案出さないと答えになってないよ。否定するなら代替案を出せ。



・ヒラマツさんが自分に酔ってるように見えます。自分だけが気持ちいい。

また「なぜヒラマツさんにお伺いを立てるのか」と疑問視するコメントや提案も。

・もうヒラマツさんヌキでまとめちゃえばいいんじゃない？ 結果問題がなければOKなんだし、タラレバの話してたらまとまるものまとまらないし。心配してたけど、やってみた大丈夫だったってこともあるんじゃない？



・いや、ヒラマツさんって上司？ 決済もらう必要ないって。



・1人何案くらい企画考えてきてくださいとかにすればいいじゃん…。なんで何もしてない文句しか言ってないヒラマツさんにお伺い立てるみたいな進行にしてるんだ？



・自己責任で食べたい人参加したい人だけでやれば良いのでは？



・同じ会を毎回経験している、先生に参考意見を聞けば？ OK範囲くらいわかるでしょう。利益に即さない内容ならいいんだろうし。

何でも否定してくるヒラマツさんがどんな案を出すのか気になるところですが…。(田辺香)