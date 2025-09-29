低温×速乾でツヤ髪に！AGLAIA＆の最新ドライヤー「Beau’n(ビューン)」で叶う、未来のヘアケア習慣

どこの国で生まれたの？「AGLAIA＆」ブランド名の由来とコンセプト

アグライアアンド

毎日のバスタイムの最後を飾る「ドライヤー」。でも正直、長い乾燥時間や熱ダメージは、できれば避けたいもの。そんなジレンマを抱えるおしゃれ女子の新しい味方が、AGLAIA＆から登場した「低温速乾ドライヤー Beau’n(ビューン)」です。まるで美容液で包み込むようにやさしく、しかも驚くほど速く乾く“次世代ドライヤー”は、SNSでもじわじわ話題に！ 毎日のヘアケアをアップデートしたい人にぴったりの一台です♡

AGLAIA＆(アグライアアンド)は、“毎日のルーティンを特別なビューティータイムに変える”をコンセプトに掲げる、日本発の新鋭ビューティーブランド。最新のテクノロジーと、シンプルで美しいデザイン性を両立させたプロダクトが特徴です。忙しい中でもサッと手に取って使えるような、使い心地にもこだわった商品を開発しています。

ブランド名はギリシャ神話に登場する美の女神、アグライアの名前に由来。そこに込められているのは「キレイになりたい気持ちに、そっと寄り添えるようなお守りみたいな存在でありたい」という想い。単なるツールではなく、美しさを育てるパートナーとして、日常をちょっと上質に引き上げるアイテムを提案しています。

低温で速く、もっと美しく。「Beau’n(ビューン)」が特別な理由

[ベーシック]低温速乾ドライヤーBeau’n(ビューン)海外対応／\12,800(税込み)

「Beau’n」が注目される最大の理由は、“低温なのに速く乾く”という新常識を叶えたこと。従来のドライヤーは高温で髪を乾かすため、パサつきやダメージの原因になりがちでした。そこでBeau’nは、熱を極力抑えながらも、大風量で一気に水分を飛ばすテクノロジーを搭載。低温×速乾という組み合わせで、髪表面のキューティクルを守りながら、驚くほど時短にドライヤーが完了します。

ドライヤー

なかでも注目したいのが、美容女子の心をくすぐるこだわりポイント！

・約60℃の低温ケア：熱ダメージを抑えて、うるツヤ髪をキープ

・大風量設計：毛量が多くても一気に乾くから、ドライ時間をぐっと短く

・マイナスイオン搭載：静電気を抑え、まとまり感のある仕上がりに

・軽量＆シンプルデザイン：手にも部屋にもなじむ、小型で洗練されたフォルム

・ケアブローモード：温冷風を一定間隔で交互に出し、仕上げブロー時のオーバードライを防ぐ＆ツヤを出す

本体は約20㎝の手のひらサイズで、重さはたったの約310g。「ドライヤーは重くて疲れる」という悩みを解消し、旅行や出張、ジムなどにも気軽に持ち運べます。髪質や季節に合わせて選べる４段階の温度設定で、ドライもブローもいつだって思いのまま♡ 低温設定はキッズも安心して使えるので、家族も大満足の一台に！

ドライヤー

「ストレスフリーでドライヤーできる」「乾かしただけでサロン帰りの仕上がり」と、口コミでも高評価を集めています。

プロ級の仕上がりを自宅で♡「Beau’n」の使用方法は？

ドライヤー

使い方はとってもシンプル。タオルドライ後に、ひと束ずつゆっくりと髪の根元から毛先に向けて風を当てるだけ。低温だから顔まわりや前髪のブローも心地よく、熱で汗をかく心配もなし。ブラシや手ぐしでとかしながら、髪がピンと張るぐらいテンションをかけて乾かすとより◎！

ドライヤー

また、仕上げに冷風モードを使えば、キューティクルがしっかり閉じてツヤ感がさらにアップ。前髪のセットなど、ピンポイントに風を当てられる小さめのセット用ノズルが付属されているのも嬉しいポイントです。

乾かすだけでナチュラルにまとまるので、朝の時短ルーティンにもぴったりです♪

愛用者の気になる口コミをInstagramでリサーチ！

この投稿をInstagramで見る

@meetbooll88サンの口コミ

「美顔器っぽいけど実はドライヤーなの！ コンパクトで他にないオシャレなデザインだよね。私、ロングで毛量多めだからいつもドライヤーには結構な時間がかかるし腕痛くなるし汗だくでホントにストレスだったんだけど、コレ台風級のかなりの風量があっていつもより短時間で乾かせるの。サラサラでツヤッとした手触りのまとまる仕上がり感で、ドライヤータイムがいつもより早く終わってタイパも◎！」

今すぐ手に入れるには？購入方法をチェック！

「Beau’n」は、AGLAIA＆の公式オンラインストアを中心に展開中。おしゃれなボックス入りなので、自分用にはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめです。

公式サイトでは購入特典や限定キャンペーンが開催されることもあるので、SNSでの最新情報も見逃せません！

Beau’n

「低温×速乾」で美髪を守りながら、時短も叶えてくれるBeau’nは、忙しい毎日を送る人にこそ試してほしいアイテム。おしゃれに敏感な人ほど、髪のツヤ感は印象を左右する大切なポイントです。毎日のヘアドライを、ただの作業から「キレイをつくるリチュアル」に変えてくれるBeau’n。新しい美容習慣の相棒アイテムに選んでみませんか？

お問い合わせ先

AGLAIA＆

公式ホームページ：https://higashi-shop.jp/