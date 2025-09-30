アップグレードケーブル「GIN」

QoAは、アップグレードケーブル「GIN」を10月3日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は11,810円前後。入力プラグは、3.5mmアンバランスと4.4mmバランスが交換できるセルフロック式。イヤフォン側は0.78mmの2ピン。

ブルース・スタイルに敬意を表し、被覆にディープ・ブルーのPVCとコットン編組カバーを採用。より丈夫で、絡みにくく、長持ちするように作られている。

ジュエリーの基準で作られた純銅製CNC素材は、真空イオンクロームメッキを施し、手作業で研磨。「ジュエリーグレードの鏡のような質感を作り出し、細部までワインのように純粋に輝く」という。

線材はOCC+銅に銀メッキを施した“ほろ酔い式”リッツ構造4芯を手作業で編み込み。「インスピレーションの各芯をジンと調和させ、アイスキューブとジンが心ゆくまで揺れ動く」。音の傾向としては、「ほろ酔い気分、雰囲気倍増、低周波の雰囲気を強化し、横方向の音場を増加させ、奥行きを強化し、音をより立体的にする」とのこと。

収納ポーチも同梱される。つまんで開く、スプリングバックルデザインを採用。ダークブルーのスエード生地で、防水で傷つきにくい。

イヤーピースも付属。抗アレルギーシリコン素材を使った、半透明の青いイヤーピースで、「風鈴のように心地よく透明」だという。

