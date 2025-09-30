日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2919（+49.0 +1.71%）
ホンダ 1574（+10 +0.64%）
三菱ＵＦＪ 2363（+36 +1.55%）
みずほＦＧ 5023（+103 +2.09%）
三井住友ＦＧ 4171（+66 +1.61%）
東京海上 6136（+38 +0.62%）
ＮＴＴ 156（+0.6 +0.39%）
ＫＤＤＩ 2410（+24.5 +1.03%）
ソフトバンク 225（+4.3 +1.95%）
伊藤忠 8577（+136 +1.61%）
三菱商 3550（+38 +1.08%）
三井物 3785（+79 +2.13%）
武田 4345（+65 +1.52%）
第一三共 3309（+14 +0.42%）
信越化 4824（+46 +0.96%）
日立 3927（+9 +0.23%）
ソニーＧ 4324（+56 +1.31%）
三菱電 3778（+36 +0.96%）
ダイキン 17193（+78 +0.46%）
三菱重 3959（+34 +0.87%）
村田製 2779（+31 +1.13%）
東エレク 26885（+380 +1.43%）
ＨＯＹＡ 20517（+187 +0.92%）
ＪＴ 4844（-7 -0.14%）
セブン＆アイ 1988（-6 -0.30%）
ファストリ 45353（-37 -0.08%）
リクルート 7958（+2 +0.03%）
任天堂 12821（+21 +0.16%）
ソフトバンクＧ 19217（+177 +0.93%）
キーエンス（普通株） 55354（+1134 +2.09%）
