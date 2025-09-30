日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2919（+49.0　+1.71%）
ホンダ　1574（+10　+0.64%）
三菱ＵＦＪ　2363（+36　+1.55%）
みずほＦＧ　5023（+103　+2.09%）
三井住友ＦＧ　4171（+66　+1.61%）
東京海上　6136（+38　+0.62%）
ＮＴＴ　156（+0.6　+0.39%）
ＫＤＤＩ　2410（+24.5　+1.03%）
ソフトバンク　225（+4.3　+1.95%）
伊藤忠　8577（+136　+1.61%）
三菱商　3550（+38　+1.08%）
三井物　3785（+79　+2.13%）
武田　4345（+65　+1.52%）
第一三共　3309（+14　+0.42%）
信越化　4824（+46　+0.96%）
日立　3927（+9　+0.23%）
ソニーＧ　4324（+56　+1.31%）
三菱電　3778（+36　+0.96%）
ダイキン　17193（+78　+0.46%）
三菱重　3959（+34　+0.87%）
村田製　2779（+31　+1.13%）
東エレク　26885（+380　+1.43%）
ＨＯＹＡ　20517（+187　+0.92%）
ＪＴ　4844（-7　-0.14%）
セブン＆アイ　1988（-6　-0.30%）
ファストリ　45353（-37　-0.08%）
リクルート　7958（+2　+0.03%）
任天堂　12821（+21　+0.16%）
ソフトバンクＧ　19217（+177　+0.93%）
キーエンス（普通株）　55354（+1134　+2.09%）