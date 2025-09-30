◆新日本プロレス「ＤＥＳＴＲＵＣＴＩＯＮ ｉｎ ＫＯＢＥ」（２８日、兵庫・神戸ワールド記念ホール）観衆４６７２

新日本プロレスは２８日、兵庫・神戸ワールド記念ホールで「ＤＥＳＴＲＵＣＴＩＯＮ ｉｎ ＫＯＢＥ」を開催した。

ＮＥＶＥＲ無差別級選手権は王者ボルチン・オレッグが「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ドン・ファレと２度目の防衛戦を行い、５分５５秒、カミカゼで勝利しベルトを守った。

試合後、「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＥＶＩＬとディック東郷がボルチンを襲撃。東郷がスポイラーズチョーカーでボルチンの首を締め上げ、ＥＶＩＬがＥＶＩＬを炸裂させＫＯ。マイクを持ったＥＶＩＬは「オイ、ボルチン！次はこのオレだ！テメー、ビッシビシいってやるからな！わかったな、よく、覚えとけ〜！」と神戸をこよなく愛した「魔界倶楽部」総裁の亡き星野勘太郎さん（享年６７）の名フレーズ「ビッシビシ」を継承し「オイ、オレの曲に変えろ！」と自身のテーマ曲が流れる中、消えた。

ボルチンは、ＥＶＩＬへ「いやあ、ムカつく。いや、でもＥＶＩＬ……いや、いや、早く早くＥＶＩＬ と試合したい。早くＥＶＩＬ倒したい。いや、どれだけ変なことして、いろんなメンバー入っても、とりあえずＥＶＩＬに勝って、このベルトまた巻いてやりたいですよね」と誓った。

ＥＶＩＬはバックステージにも出現し「オイ、ボルチン！テメー、今日やったこと忘れんなよ、コノヤロー。今日から、地獄へ叩き落

としてやるからな。リング上でも言った通り、ビッシビシいってやるからな。わかったか。よく、覚えとけ」と繰り返し星野総裁イズムでベルト強奪を宣言した。

新日本プロレスは３０日までに両者のタイトルマッチを１０・１３両国国技館で行うことを発表した。

◆９・２８神戸大会全成績

▼第１試合 ３０分１本勝負

ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、○上村優也、海野翔太（７分３６秒 フランケンシュタイナー→体固め）ディック東郷●、ＳＡＮＡＤＡ、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

▼第２試合 棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ） ３０分１本勝負

○棚橋弘至（７分４５秒 前方回転エビ固め）グレート―Ｏ―カーン●

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ６０分１本勝負

○王者・ボルチン・オレッグ（５分５５秒 カミカゼ→体固め）挑戦者・ドン・ファレ●

▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

挑戦者組・ＯＳＫＡＲ、○Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ（１３分３０秒 Ｋ．Ｏ．Ｂ→片エビ固め）王者組・タイチ、石井智宏●

▼ＧＨＣジュニアヘビー級選手権 ３０分１本勝負

○王者・高橋ヒロム（１１分３０秒 ＴＩＭＥ ＢＯＭＢ→体固め）挑戦者・石森太二●

▼第６試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

○辻陽太（１４分３５秒 ジーンブラスター→片エビ固め）デビッド・フィンレー●

▼ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

○王者・ゲイブ・キッド（２１分３７秒 レッグトラップパイルドライバー→片エビ固め）挑戦者・鷹木信悟●

▼ＩＷＧＰ世界ヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

○王者・ザック・セイバーＪｒ．（２９分２４秒 セイバードライバー→片エビ固め）挑戦者・成田蓮●