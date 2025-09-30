東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値148.59 高値149.63 安値148.47
150.48 ハイブレイク
150.06 抵抗2
149.32 抵抗1
148.90 ピボット
148.16 支持1
147.74 支持2
147.00 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1727 高値1.1755 安値1.1699
1.1811 ハイブレイク
1.1783 抵抗2
1.1755 抵抗1
1.1727 ピボット
1.1699 支持1
1.1671 支持2
1.1643 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3429 高値1.3457 安値1.3390
1.3528 ハイブレイク
1.3492 抵抗2
1.3461 抵抗1
1.3425 ピボット
1.3394 支持1
1.3358 支持2
1.3327 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7977 高値0.7988 安値0.7952
0.8029 ハイブレイク
0.8008 抵抗2
0.7993 抵抗1
0.7972 ピボット
0.7957 支持1
0.7936 支持2
0.7921 ローブレイク
