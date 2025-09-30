東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値148.59　高値149.63　安値148.47

150.48　ハイブレイク
150.06　抵抗2
149.32　抵抗1
148.90　ピボット
148.16　支持1
147.74　支持2
147.00　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1727　高値1.1755　安値1.1699

1.1811　ハイブレイク
1.1783　抵抗2
1.1755　抵抗1
1.1727　ピボット
1.1699　支持1
1.1671　支持2
1.1643　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3429　高値1.3457　安値1.3390

1.3528　ハイブレイク
1.3492　抵抗2
1.3461　抵抗1
1.3425　ピボット
1.3394　支持1
1.3358　支持2
1.3327　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7977　高値0.7988　安値0.7952

0.8029　ハイブレイク
0.8008　抵抗2
0.7993　抵抗1
0.7972　ピボット
0.7957　支持1
0.7936　支持2
0.7921　ローブレイク