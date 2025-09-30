読売テレビ『す・またん！』最終回 公開生放送に出演者集合「辛坊さん森ちゃんコンビ最高や!!」「明日からすまたんロス泣」
読売テレビの朝の情報番組『す・またん！』が30日、最終回を迎え、番組初の公開生放送を行った。最終回を惜しむ声が寄せられた
最終回には、初代解説キャスターを務めた辛坊治郎、初代MCを務めた森たけしアナウンサーが出演した。ニュース解説「辛坊治郎のニュースを斬る」も復活。各紙一般紙の1面がそれぞれ違うことを受け、辛坊氏は「こういう日はたいしたニュースがない」と言い放つなど辛坊節を発揮。番組MCの虎谷温子アナを「思った以上ににてきとう過ぎる」と呆れさせていた。
読売テレビ本社1階の10plazaでの公開生放送には、川田裕美アナウンサーも登場。川田アナは「これいま流れてるんですか？いま別の局で朝の番組やってますけど、ありえない」と困惑していた。そこで虎谷アナ、立田恭三アナ、佐藤佳奈アナが1分間に色紙に手形を押した数でギネス世界記録に挑戦した。結果は129枚で、超えるべき121枚を超えていたが、正式に押させていたと認められたものが98枚と、ギネス世界新記録にはならなかった。
最後、10plazaに出演者が集結。それぞれ最終回を迎える番組への思いをコメントした。佐藤アナは「のびのび育ててもらったおかげで、いまのわたしがいると思っています」と感謝。立田アナは「僕にとって家族みたいなホームみたいな番組」としみじみ。
一方、辛坊氏は「皆さんにだけご披露します。私はこれからピアニストになります」と宣言。森アナは「私が生きているうちまで続けてくれてよかった。番組をやってる間に亡くなるとどんな葬式をやられるか分からない。油断ならない」とユーモアあふれるコメントで締めた。
そして、川田アナが「ほんとに無茶苦茶でてきとうな番組だと私も思ってるんですけど、これ始まる時には、会社を上げたとても大切な番組」を語ると、辛坊氏も「始まった時のプロデューサーから制作スタッフから、たぶんこの局で1番優秀なやつを連れてきたはず！」と同意。川田アナは「そこから（辛坊氏と森アナ）お二人のカラーと、私たちもそこにいろいろ言わせていただいて、す・またんが出来上がって本当によかった。ありがとうございます」と声を震わせ感謝を伝えた。
ネットでは「すまたん森さん辛坊さんの初期コンビ復活してるやん!!」「久しぶりの辛坊さんと森ちゃんのコンビは最高」「やっぱり辛坊さん森ちゃんコンビ最高や!!」といったコメントや、「明日からすまたんロス泣」「すまたん終わっちゃう…やだぁぁ」「す・またん終わるの残念すぎる」と最終回を惜しむ声が寄せられた。
