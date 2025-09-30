３０日の主なマーケットイベント ３０日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０８：５０ 日・商業動態統計

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の「主な意見」

１０：３０ 日・２年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・住宅建設許可件数

１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数

１０：４５ 中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数

１０：４５ 中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数

１３：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１５：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１５：００ 英・経常収支

１５：４５ 仏・消費支出

１５：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１５：４５ 仏・卸売物価指数

１６：５５ 独・失業率

１６：５５ 独・失業者数

１９：００ 日・外国為替介入実績

１９：００ 米・ジェファーソンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演

２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２２：００ 米・住宅価格指数

２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数

２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：インテＧ<192A>，ＹＥデジタル<2354>，アンドＳＴ<2685>，ピックルス<2935>，スターマイカ<2975>，Ｔアルファ<3089>，ＥＲＩＨＤ<6083>，象印<7965>，オークワ<8217>，ヤマシタＨＤ<9265>，キユソ流通<9369>，日プロセス<9651>

※海外企業決算発表：ナイキほか



出所：MINKABU PRESS