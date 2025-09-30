

Amazon新番組『セフレと恋人の境界線』（画像：Amazonプライム・ビデオ公式より）

【画像を見る】Amazonプライム・ビデオの新番組『セフレと恋人の境界線』で、改めて存在感を示したYOU。

新番組『セフレと恋人の境界線』での存在感

今月3日より配信がスタートした恋愛バラエティー番組『セフレと恋人の境界線』（Amazonプライム・ビデオ）。その中で、改めてYOUの存在感を目の当たりにすることになった。

番組の下地が彼女の魅力を引き出している。まずは、「従来の番組では扱われてこなかった“曖昧な関係”に向き合う」というコンセプトが素晴らしい。気の置けない友人たちと意見交換しながら見たくなること請け合いだ。

加えて、このテーマをもとに気鋭の監督陣（山中瑶子監督、今泉力哉監督）が実力派俳優を起用し、3本の短編映画を制作しており、シンプルに作品として楽しめる。そして何より、この映画をスタジオで見届ける、YOU、令和ロマン・くるま、ラランド・サーヤ、千葉雄大という顔触れに期待が高まった。

とくにYOUは、あらゆるバラエティーで活躍してきた百戦錬磨のタレント。その特異な存在感と率直なスタンスが、くるまのスムーズな進行と“整える能力”も相まって際立っていたように思う。



バラエティータレントとして独自のポジションを築くYOU（画像：土曜はダメよ！公式Xより）

例えば2作目の「結婚学入門」の前半パート。自分磨きと旅行を生きがいとする人気雑誌の編集長・池上紗南が、久々に再会して交際することになった中学の同級生・竹林圭太の行動を見てのコメントが印象深い。

圭太は、得意の料理をふるまった後、片付けする紗南に「軽くで終わらせて早く飲も」と催促したり、紗南がサプリメントを飲む姿を見て「それさ、もう飲まなくていいんじゃない？」「本当は体に良くないって聞いたことあるし」と悪気なく他人の領域に踏み込んでしまう。

これにYOUが「この夜で最後です」「首に今もう跡がギュウギュウついてるので、早く逃げ出さないと呼吸困難になる」と率直にアレルギー反応を示したほか、紗南と曖昧な関係にあった33歳の男性が交際に踏み込まないことに関連して「男の子の33は、もう中2。中2です」とキラーワードを放ってスタジオを沸かせていた。

かねてYOUのユーモラスな発言は、突飛に感じるものの妙にリアルで老若男女問わず不快感を与えない。その持ち味は、令和になった今も健在だった。

全部吸い込んで、己の汁にしていった

原宿でスカウトされ、モデルとして芸能活動をスタートさせたYOU。その後、ラジオや舞台に出演し、1985年に本名の「江原由希子」名義で歌手デビューを果たすも、脚光を浴びるには至らなかった。

1988年、テクノポップバンド「SHI-SHONEN」の中心人物だった戸田誠司から誘われる形で「FAIRCHILD」を結成。戸田がベースを務める3人組のバンドで、YOUはボーカリストとして徐々に存在感を示し始める。



FAIRCHILDアルバム『ラブ・シックは好き』（画像：Amazon music）

大きな転機は、1990年にラジオ番組『MBSヤングタウン』で木曜のパーソナリティーだったダウンタウンのアシスタントに起用されたことだ。当初は、大好きだったダウンタウンのふたりに存在していないかのごとく扱われ、ストレスとプレッシャーから胃潰瘍になってしまったという。

しかし、この逆境がYOUの笑いのセンスを鍛えた。6週間後、ようやく会話に入れてもらえるようになると、がむらしゃらにふたりに飛び込んでいった。その心意気とセンスを買われ、翌1991年からは『ダウンダウンのごっつええ感じ』（フジテレビ系）のレギュラーに抜擢された。まだバンド活動を続けていたことから、イメージに合わないと事務所から反対されたが「でも、私はやります」と言い張った。

以降、YOUはバラエティータレントとして、また当時の若手芸人の“姉さん”として独自のポジションを築いていく。

2004年から2006年の連載をまとめた著書『うちにもおみえになりました』（学研プラス）を読むと、40代前半のYOUは実にアクティブだ。たびたび海外旅行に出掛け、映画や演劇公演、格闘技イベントなどに足を運び、美味しい料理やお酒を楽しみ、ライブイベントやクラブで熱狂し汗を流す。

これに加えて仕事をこなしていたのだから、占術家の細木数子から「仕事辞めないと〇ぬよ」と警告を受けたのも頷ける。

一見華奢に見えるが、YOUは身体のポテンシャルが高い。幼少期はバレエを習い、中学・高校時代はテニス部に所属。芸能界入り後は、不規則な生活に適応していつでもどこでも眠れるようになったという。40代に入ってからは本格的にトレーニングも始めた。

その時々でピンとくる事柄に興味を持ち、みるみる吸収していくスタンスは若い頃から変わっていないようだ。同書の中でYOUはこう書いている。

「20歳で一人暮らししてから、あたしは脱脂綿みたいに何だって吸い込んで、一度だってむせもせず、吸い込んだ。知らない大人が言うことも、少し好きな大人が言うことも、初対面のミュージシャンが言うことも、全部吸い込んで、己の汁にしていった。一人娘の吸い込み方では、まるでなかった」



大好きだったダウンタウンのふたりとの共演で、ストレスとプレッシャーから胃潰瘍になってしまったこともあるという（画像：ごぶごぶラジオ公式Xより）

お笑い芸人、ミュージシャン、俳優、映画監督、雑誌編集者など、幅広い交友関係を持つYOU。かねて「面白い」と感じた瞬間から、先輩・後輩を問わず飛びつく傾向にあるようだ。

1980年代には劇作家・宮沢章夫とシティボーイズらによる演劇ユニット「ラジカル・ガジベリビンバ・システム」や野田秀樹主宰の「劇団夢の遊眠社」の公演に参加し、1999年には「一緒にやりたい」というYOUの一声をきっかけにバナナマンとのユニットコントライブ「FULL CHAMPION STYLES」を開催している。

これと同時に、YOUは後続のクリエイターたちの背中も押してきた。「全日本コール選手権」シリーズや「BAZOOKA!!! 高校生RAP選手権」をヒットさせたフリーディレクターの岡宗秀吾は、先輩の友人だったYOUから「テレビマンになったらいいんじゃない？」とすすめられて業界入りを決心したという。

また、前述の「FULL CHAMPION STYLES」に携わっていた当時のコント作家・オークラは、YOUに「（筆者注：シティボーイズの公演で演出を担当していた）作家の三木聡さんに憧れている」と打ち明けた折、「オークラ君ならなれるよ」と笑顔で返してくれたことに勇気づけられたという。＜オークラ著『自意識とコメディの日々』（太田出版）より＞

当たり前のことでも褒めて、心の温度を高めてあげる

雑誌の対談連載を再編集した今年3月発売の著書『世間の歩き方』（扶桑社）の中で、YOUは後輩や部下への向き合い方についてこう語っている。

「やりがいって、誰かに感謝されたり褒められたりして生まれるものでしょ？ 当たり前のことでも『すごい！』と褒めて、後輩や部下の心の温度を高めてあげるの。（中略）私は何かに興味を持っている人を『カルチャーがある人』と呼んでいるんだけど、そんな人が増えたら世の中もっと面白くなるし、楽しくなるはずよ。誰かのやる気を引き出すのも、回り回って自分のためになるんだと思うな」

他方、YOU自身は役者としても高い評価を受けている。是枝裕和監督の映画『誰も知らない』（2004年公開／シネカノン）では、4人の子どもを置き去りにし自分本位な行動に走ってしまう母親を演じて話題になった。YOUは、この作品でカンヌ映画祭に出席し、「キネマ旬報ベスト・テン」で助演女優賞を受賞している。



『誰も知らない』では4人の子どもを置き去りにし自分本位な行動に走ってしまう母親を演じた（画像：Netflix Japan公式YouTubeより）

なぜYOUを起用したのか。前述の『うちにもおみえになりました』に収録されたYOUとの対談の中で、是枝監督はこう語っている。

「作品が生き物だとするとYOUさんが入ることで鮮度が増すんですよ。ナマモノ感が全然違う。それはYOUさんが演技ではなく、ちゃんとそこにいてくれるから。例えば子供が突然走り出したとしても、それに対してちゃんとリアクションできるんですよ。セリフにしなくても、動きだったり目線だったりで、絶妙な間で反応してくれる。それはなかなか組み立ててできるものじゃないんです」

長らく芸能界で活躍し続ける理由

長らく芸能界で活躍し続ける理由について、YOU自身は「『下っ端の心得』で生き残ってきた」と振り返っている。

「ダウンタウンさんや美輪明宏さん、（小泉）今日子に対してもそうだけど、一度『好きッス』『カッコいいッス』と思ったら、その方々に対する忠誠心が私のエナジーになるの。どうすればそばにいられるか、そばに居続けるためにはどう振る舞うのが適切か、それをすごく考える。

そういう熱量はあるな。草履を懐で温めちゃうタイプ。他の人が温めようとしたら、必死で奪いにいくよ（笑）。乗りたい船と尊敬する船長を見つけたら、その船に乗り込むために最大限の努力はするね」＜前述の『世間の歩き方』より＞

一方、同書の中で「普段の生活では執着も嫉妬もゼロ」としつつ、「年齢を重ねるほど価値観のアップデートが必要」だとも語っている。このあたりが実にYOUらしい。

「若い世代と交流してないと、ひと昔前の感覚で止まっちゃう。反対に、（筆者注：小泉）今日子や（筆者注：各業界を牽引する面々が集う東京・恵比寿の会員制バー『CASBA（カスバ）』のオーナー・増田）令子のように新しい価値観を取り入れている人はずっと面白いの。今日子たちがすごいのは、時代とともに変化していること。前に進んでいく友達が近くにいると、私も見習わなくちゃと思えるからありがたいわ」



「一度『好きッス』『カッコいいッス』と思ったら、その方々に対する忠誠心が私のエナジーになる」という（画像：FRaU公式Xより）

現在でもフットワークは軽く、2カ月に1回ほどのペースではあるものの、友人が経営している飲食店でアルバイトとして働き、脳を活性化しているという。YOUが魅力的であり続けるのは、固定観念に縛られない普段の暮らしによるところが大きいのかもしれない。

（鈴木 旭 ： ライター／お笑い研究家）