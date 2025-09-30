２９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４８円５９銭前後と前週末と比べて９０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７４円２５銭前後と同７０銭程度のユーロ安・円高だった。



前週末２６日に発表された８月の米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数が市場予想の範囲内となったことで米追加利下げが意識されやすかったほか、日銀の野口旭審議委員が２９日の講演で「利上げの必要性が高まりつつある」との認識を示したことからドル売り・円買いが優勢だった。また、「つなぎ予算案」の成立が遅れて米連邦政府の一部が閉鎖する可能性があることから米長期債が買われ、米長期金利が低下したこともドルの重荷となり、ドル円相場は一時１４８円４０銭台まで軟化した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７２７ドル前後と前週末に比べて０．００２５ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS