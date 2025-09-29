「乱視」になるとどんな見え方になるかご存知ですか？原因についても解説！

乱視は、近視や遠視と同じ目の屈折異常です。

目の角膜や水晶体の歪みによって、目の中で光の焦点の結ぶ位置が縦と横でずれてしまい、ものが二重三重にぼやけてみえてしまいます。

一方乱視は、軽度を含めるとほとんどすべての人が持つ症状であり、矯正した方がいいケースとそうでないケースがあります。

今回は乱視の見え方の種類や近視とどう違うのかを紹介していきましょう。

また自分が乱視かどうかわかるセルフチェック方法も合わせて紹介しますので、参考にしてください。

監修医師：

郷 正憲（徳島赤十字病院）

徳島赤十字病院勤務。著書は「看護師と研修医のための全身管理の本」。日本麻酔科学会専門医、日本救急医学会ICLSコースディレクター、JB-POT。

乱視の原因や見え方

乱視の原因は何ですか？

乱視の主な原因は、目の角膜や水晶体が歪んでいることです。目の構造はカメラに似ていて、精巧なパーツが組み合わさってできています。眼球の前方にある角膜と水晶体はカメラのレンズにあたり、後方にある網膜に焦点を合わせることでものが見えるようになっています。この水晶体は周りの筋肉によって厚みを変えることで、遠くのものや近くのものが見えるように調整をしているのです。この調整がうまくいかなくなると、焦点が網膜に合わなくなる屈折異常が起こります。乱視はこの屈折異常が起き、網膜に焦点が結んでいない状態を指します。遠くのものが見えにくくなる近視、近くのものや遠くのものが見えにくくなる遠視も屈折異常の1つです。

乱視の見え方や症状は？

ものが二重三重に見えたり、横方向のものよりも縦方向のものの方がはっきり見えたりします。乱視は角膜や水晶体の歪みによって、縦方向と横方向のピントにずれが生じるのです。例えば遠くにある窓枠を見た時に、横枠よりも縦枠の方がはっきり見えるような症状が発生します。しかしながら実際は、人は誰しも角膜や水晶体に歪みを持つものにあり、軽度の乱視があるのです。生活に支障がない軽度の乱視は問題になりませんが、中～重度の乱視は視力の低下や眼精疲労に繋がるため、治療をおすすめします。

乱視の種類は？

乱視には正乱視と不正乱視の2種類があります。先ほど述べた、横方向より縦方向の方がはっきり見えるというような状態は、正乱視です。こちらは角膜や水晶体の歪みに一定の方向性があり、縦と横でそれぞれ焦点が違う状態を指します。一方不正乱視は、角膜の表面が不規則に歪み、目から入ってくる光が拡散し網膜にバラバラに届くことによって、ものがぼやけて見える状態を指します。正乱視は角膜や水晶体の歪みに一定の規則があるので、補正レンズなどで矯正がしやすいです。しかし光がバラバラに拡散してしまう不正乱視は、完全に矯正が難しい場合があります。不正乱視の原因としては角膜の病気やケガなどで角膜の表面が不規則に歪んでしまうことです。

近視との違いを教えてください。

近視は、遠方から来た光が網膜より前に焦点を結んでしまうことで、遠くのものがぼやけて見えてしまいます。しかし乱視は正乱視の場合、光が目に届いた時に縦方向と横方向で結ぶ焦点の位置がずれてしまうことから、ものがぼやけてしまうのです。もっとも強い乱視は視力低下を招きますので、乱視と近視・遠視を併発しているケースもあります。

編集部まとめ



乱視は、角膜や水晶体の歪みによって、目の縦のピントと横のピントが焦点を結ぶ位置がバラバラになってしまう屈折異常を指します。

症状としてはものが二重三重にぼやけてみえますが、一般的に縦の方向が横の方向より見やすいことが多いです。

また縦と横でピントがずれる正乱視のほか、角膜が傷ついたことによって、目の中で光の焦点がバラバラになってしまう不正乱視と呼ばれる乱視もあります。

正乱視はほとんどメガネ・コンタクトレンズ・手術によって矯正できます。

乱視は放置しておくと、眼精疲労や視力低下を招く可能性がある病気です。もし乱視かなと思った時は、乱視表やアムスラ―チャートで一度目のチェックをしてみましょう。

