喫煙者・持病がある人は要注意。ピル服用前に知るべき医師の忠告とは

ピルは、避妊のみならず、ほかにも様々な効果・効用があります。そこで、ピルを処方してもらう際の注意点について、「メディカルパークダイレクトタワー横浜」の沼崎 令子先生に解説してもらいました。

監修医師：

沼崎 令子（メディカルパークダイレクトタワー横浜）

弘前大学医学部医学科卒業後、横浜市立大学産婦人科に入局し、横浜市立大学附属病院横浜南共済病院、神奈川県立がんセンターなどで、婦人科悪性腫瘍治療を主たる専門分野として研鑽を積みながら、地域の中核病院として婦人科良性疾患手術や、女性ヘルスケア、分娩などの周産期医療にも積極的に関わる。2024年、メディカルパークダイレクトタワー横浜院長に就任。医学博士、日本産科婦人科学会専門医/指導医/機構専門医、日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医・指導医、日本臨床細胞学会細胞診専門医・教育研修指導医、日本女性医学学会女性ヘルスケア専門医・指導医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医、母体保護法指定医、難病指定医。

編集部

ピルを処方してもらう際、注意点などはありますか？

沼崎先生

喫煙している方は、血栓のリスクが上昇するので注意が必要です。また「35歳以上で、1日15本以上の喫煙者」の方には処方できません。また50歳以上の方、前兆（視界にギザギザした光が現れるなど／眼窩閃輝暗点）を伴う頭痛のある方、授乳をしている方、手術を控えている方、重症の糖尿病、高血圧、心疾患、肝機能障害の方には投与できません。

編集部

制限は多いのですね。

沼崎先生

はい。また禁忌以外の喫煙されている方や片頭痛のある方、乳がんの既往、てんかん、潰瘍性大腸炎、クローン病、軽症の糖尿病・高血圧、肝機能障害などのある方、治療を必要とするような子宮筋腫のある方は、投与可能ですが注意が必要です。こういった条件があるため、喫煙習慣や常用している薬、持病などについては、きちんと申告するようにしましょう。

編集部

ほかに注意した方がいいことはありますか？

沼崎先生

たとえば月経前症候群などで相談に来られた場合でも、必ずしもピルが処方されるとは限りません。医師と患者さんが相談しながら、漢方薬などで対応する場合もありますので、ピルにこだわりすぎないような意識が必要です。ホルモンの働きを抑える薬なので、繰り返しになりますがネットの個人輸入などではなく、専門医に処方してもらうようにしてほしいです。処方する段階で、副作用などの説明もあると思いますので、きちんとそれを聞いて、同意の上で服用しましょう。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

沼崎先生

低用量ピルは、優れた避妊方法のひとつであり、安全性も高いと考えられています。また月経困難症、過多月経、PMSなどの治療薬としても有用です。しかし、副作用もありますので、病院で医師と相談しながら適切に内服管理することが大切だと思います。

※この記事はMedical DOCにて＜ピルは｢月経困難症｣や｢子宮内膜症｣などの治療にも有効 避妊だけが効果じゃない＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。