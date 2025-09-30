自宅に帰ったら「泥棒猫」と遭遇した少女!?予想外すぎる展開に続きが気になる【著者インタビュー】
ツル(@TSURU_MOFU)さんは2025年8月にX(旧Twitter)で『家に帰ったらドロボウ猫がいた』という作品を投稿して、注目を集めている。少女が帰宅するとドロボウ猫がタンスを漁っている現場を目撃するも、少女はなぜか猫と仲良くなろうとするユニークな作品だ。本作が誕生したきっかけや工夫した点について、ツルさんにインタビューした。
――本作を描こうを思った理由について、お聞かせください。
猫の漫画を描きたいと思っているときに、猫から思い浮かぶ言葉を並べていたら、泥棒猫という言葉が浮かびました。そこからタイトルが入っているページの“家に帰ったらドロボウ猫がいた”という状況の絵ができて、ドロボウ猫の漫画を描こうと思いました。
――本作を描くうえで、どんな点を工夫されましたか？
小ボケをたくさん詰め込みながら、読み進めるうちに「そういうことだったのか」と思ってもらえるような仕掛けを入れたいと思って描き進めました。ドロ猫さんの家族エピソードが一番気に入っています。
――女の子はドロボウ猫さんを見つけたとき、驚いた様子はなかったですね。お互い動物なので、驚かなかったのですか？
動物の姿で出会ったら驚いたかもしれませんね。猫ちゃんが迷い込んでこないかなとか、猫ちゃんだからおやつで仲良くなれるかなと思っているあたり、「人間の生活」に慣れているからこその、警戒心や恐怖心のなさだと思います。
――女の子とバイトの先輩は両想いでしたね。その後二人は上手くいったのでしょうか？
うまくいったと思いたいですね！人間界と動物界を行き来しながら、ドロ猫さんのように温かい家庭を築いているといいなぁと思います。ドロ猫一家とも仲良くしていたらうれしいです。
――最後に、今後はどんな作品を描かれる予定ですか？
今現在、マーモットというリス科の動物とその仲間たちの漫画やイラストをXで描いています。マーモットの魅力を広めつつ、動物たちのおもしろくてかわいい姿を描いていきたいと思っています。書籍化目指して頑張っていますので、みなさまぜひＸのフォロー＆応援をお願いします！
ツルさんの作品にはさまざまな動物が登場し、どれも心がほっこりする。ツルさんはほかにも数多くの作品を描いているので、興味がある人はぜひ1度読んでほしい！
取材協力：ツル(@TSURU_MOFU)
