YOASOBI『THE FILM 3』の発売を記念して東京ドーム公演より「セブンティーン」のライブ映像をプレミア公開

YOASOBIが、結成6周年を迎える10月1日にライブ映像作品集『THE FILM 3』をリリース。これを記念して、本作に収録される『YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』東京ドーム公演より「セブンティーン」のライブ映像が、9月30日18時にYouTubeでプレミア公開される。

■“超現実”の世界が立ち上がる

自身初のドーム公演でオープニングを飾った「セブンティーン」。緊張感を高めるオープニングSE、大型LED演出、そしてステージ左右から現れるモンスターの爪によって、“超現実”の世界が一瞬にして立ち上がる。

そして、その壮大な演出に負けない迫力で繰り広げられるバンドサウンドによるラウドチューン「セブンティーン」の映像をぜひチェックしよう。

なお、『THE FILM 3』の発売を記念して、ライブ衣装展示が東京・愛知・大阪の3店舗にて9月30日から実施。本作に収録されるライブを含めた計6公演の写真パネル展示も行われる。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2025.10.01 ON SALE

Blu-ray『THE FILM 3』

2025.10.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「劇上」

■イベント情報

『THE FILM 3』発売記念衣装展

09/30（火）～

※実施店舗ごとに終了期間が異なります

東京：タワーレコード渋谷店

衣装：『5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』 「セブンティーン」～「優しい彗星」

愛知：タワーレコード名古屋近鉄パッセ店

衣装：『5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』 「たぶん」～「New me」

大阪：タワーレコード梅田NU茶屋町店

衣装：『5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』 「勇者」～「群青」

