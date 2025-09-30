10/4(土)『SPY×FAMILY』Season 3放送開始＆10/5(日)『劇場版 SPY×FAMILYCODE: White』地上波初放送！渋谷を『SPY×FAMILY』が次々ジャック！情報屋「フランキー」のタバコ屋＆『SPY×FAMILY』特別仕様の外装のトイレが出現！

民放キー局最多のアニメ番組枠を誇るテレ東では、この10月クールに『SPY×FAMILY』『銀八先生』『ワンパンマン』など、話題作盛りだくさんで新作アニメをお届けします。そこで、9月29日（月）～10月5日（日）を「アニメの秋！子どもも大人もアニメWEEK」として、アニメに関連した豪華番組を編成！『YOUは何しに日本へ？』や『THEカラオケ★バトル』などテレ東の人気バラエティーや『スポーツ リアライブ～SPORTS Real&Live～』とアニメのコラボを展開します。

10月クールのアニメ作品でも目玉となるのが、10月4日（土）から始まる『SPY×FAMILY』Season 3放送と、10月5日（日）の『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』地上波初放送。そこでこの度、放送を記念して、SPY×FAMILYが渋谷の各所をジャック！SPY×FAMILYに関するポップアップやサイネージが次々登場します！

渋谷スクランブル交差点近くの「三千里跡地」では、明日10月1 日（水）から、SPY×FAMILYの情報屋でおなじみ、フランキーのタバコ屋を完全再現！作中の新聞「DAILY OST」風のオリジナルタブロイド紙を配布します。8ページからなる紙面には、Season 3の見どころやキャストコメント、オープニング・エンディング曲を歌うアーティスト情報や、アーニャの新規描き下ろしイラストなど見どころ盛りだくさんです！また、紙面上にはスマートフォンを活用したAR企画「MISSION：隠れているアーニャを探せ！」も掲載。ARでSPY×FAMILYのロゴを読み取ると、かくれんぼしていたアーニャが現れます。

©遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

そして9月29 日（月）からは、銀座線渋谷駅ホーム上の「シブハコビジョン」にて、外装がSPY×FAMILYの特別デザインにラッピングされたトイレが出現中！ひときわ目を引く大型媒体に散りばめられた名場面には、これまでのお話に加えて、いよいよ放送がスタートする最新TVシリーズ「Season 3」でのアーニャたちの姿も。そして、スクリーンのサイネージからはアーニャが皆さんへSeason3の放送を呼びかけます！ぜひお気に入りや気になるシーンを探してみてください！

©遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

さらに10月3日（金）からは、渋谷ロフトにてSPY×FAMILYのPOP UP SHOPが開店！ショップコンセプトの「モノクローム」にちなみ、大人かわいい装いに身を包んだフォージャー家がファンの皆様をお出迎えします。「アクリルスタンド」「ボールチェーンマスコット」などの定番グッズから新発売の「シートマスク（TRカード入り）」「カラビナボンド」、さらにはフォージャー家とともに写真が撮れる韓国フォトプリント「人生４カット」の限定導入など、魅力が満載です！

©遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

“アニメのテレ東”がお送りする数々のキャンペーンに、ご期待ください！

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

≪情報屋「フランキー」のタバコ屋 概要≫

【掲出場所】 渋谷「三千里跡地」

【掲出期間】 2025年10月1 日（水）～10月5日（日）

【掲出内容】

・情報屋「フランキー」のタバコ屋を完全再現

・作中の新聞「DAILY OST」風のオリジナルタブロイド紙を配布（※11時～20時予定）

・先着4500名様にアーニャお面型うちわをプレゼント

※このほか、以下の場所でもオリジナルタブロイド紙を配布します。

・渋谷マークシティ付近：10月1 日（水）～10月5日（日）11時～20時

・渋谷フクラス付近：10月1 日（水）～10月5日（日）11時～20時

・渋谷タワーレコード入口付近：10月1 日（水）～10月5日（日）11時～15時

【注意事項】

・周囲の通行者の方々に迷惑をかける行為はご遠慮いただきますようお願いいたします。

・オリジナル新聞配布は、都合により一時休止や時間が前後することがございます。ご了承ください。

≪SPY×FAMILY AR企画「MISSION：隠れているアーニャを探せ！」≫

特設サイト https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/spyfamily_pr/

≪SPY×FAMILY特別仕様外装のトイレ 概要≫

【掲出場所】 シブハコビジョン（銀座線渋谷駅３階ホーム上）

【掲出期間】 2025年9月29 日（月）～10月5日（日）※1週間掲載

【掲出内容】 「SPY×FAMILY」特別ラッピング＆サイネージ

【注意事項】

・駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

・交通広告の掲出場所は公共の場となっております。周囲の方々や、ご自身の安全を確かめた上でご覧下さい。

・周囲の通行者の方々に迷惑をかける行為はご遠慮いただきますようお願いいたします。

・掲出期間は、前後することがございますので、ご了承ください。

≪SPY×FAMILY POP UP SHOP概要≫

【掲出場所】 渋谷ロフト

【掲出期間】 2025年10月3 日（金）～10月20日（月）

【掲出内容】

・POP UP SHOPのコンセプトは「モノクローム」。大人かわいい装いのフォージャー家が、ファンの皆さまをお出迎え。

・「アクリルスタンド」「ボールチェーンマスコット」などの定番グッズや、『SPY×FAMILY』初の「シートマスク（TRカード入り）」、ファッションアイテムとしても活躍する「カラビナボンド」は必見。また、フォージャー家と一緒に写真が撮れる韓国フォトプリント「人生4カット」も限定導入。

・各店舗での開催期間中、対象商品を3,300円(税込)以上お買い上げの方に、イベント特典「限定オリジナルショッパー（全2種）」を１枚プレゼント。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

≪『SPY×FAMILY』あらすじ≫

人はみな 誰にも見せぬ自分を 持っている――

世界各国が水面下で熾烈な情報戦を繰り広げていた時代。

東国(オスタニア)と西国(ウェスタリス)は、十数年間にわたる冷戦状態にあった。

西国の情報局対東課〈WISE(ワイズ)〉所属である凄腕スパイの〈黄昏(たそがれ)〉は、

東西平和を脅かす危険人物、東国の国家統一党総裁ドノバン・デズモンドの動向を探るため、

ある極秘任務を課せられる。

その名も、オペレーション〈梟(ストリクス)〉。

内容は、“一週間以内に家族を作り、デズモンドの息子が通う名門校の懇親会に潜入せよ”。

〈黄昏(たそがれ)〉は、精神科医ロイド・フォージャーに扮し、家族を作ることに。

だが、彼が出会った娘・アーニャは心を読むことができる超能力者、妻・ヨルは殺し屋だった！

3人の利害が一致したことで、お互いの正体を隠しながら共に暮らすこととなる。

ハプニング連続の仮初めの家族に、世界の平和は託された――。

≪『SPY×FAMILY』Season 3番組概要≫

【タイトル】 『SPY×FAMILY』

【放送日時】 2025年10月4 日スタート 毎週土曜夜11:00～11:30

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送ほか

【配信】

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、Tver)にて見逃し配信！

▶TVer： https://tver.jp/

▶ネットもテレ東： https://video.tv-tokyo.co.jp/

そのほか、各種配信サイトにて放送後から順次配信

【声の出演】

江口拓也（ロイド・フォージャー）、種粼敦美（アーニャ・フォージャー）、早見沙織（ヨル・フォージャー）、松田健一郎（ボンド・フォージャー）、吉野裕行（フランキー・フランクリン）、甲斐田裕子（シルヴィア・シャーウッド）、山路和弘（ヘンリー・ヘンダーソン）、小野賢章（ユーリ・ブライア）、藤原夏海（ダミアン・デズモンド）、加藤英美里（ベッキー・ブラックベル）、佐倉綾音（フィオナ・フロスト）ほか

【公式HP】 https://spy-family.net/tvseries/

【公式X】 @spyfamily_anime https://x.com/spyfamily_anime

【公式Instagram】 @spy_family_official https://www.instagram.com/spy_family_official/

【公式TikTok】 @spyfamily_anime_official https://www.tiktok.com/@spyfamily_anime_official

【コピーライト】 Ⓒ遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

≪『劇場版SPY×FAMILY CODE: White』番組概要≫

【タイトル】 「劇場版SPY×FAMILY CODE: White」

【放送日時】 2025年10月５ 日（日）夜８:50～10:54

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送ほか

【声の出演】

江口拓也（ロイド・フォージャー）、種粼敦美（アーニャ・フォージャー）、早見沙織（ヨル・フォージャー）、松田健一郎（ボンド・フォージャー）ほか

【公式HP】 https://spy-family.net/

【コピーライト】 Ⓒ2023「劇場版 SPY×FAMILY」製作委員会 Ⓒ遠藤達哉／集英社

≪「アニメの秋！子どもも大人もアニメWEEK」放送内容≫

©テレビ東京

・9月29日（月）夜6時25分 『YOUは何しに日本へ？』

空港で外国人を勝手にお出迎えしてガチ直撃！今回は「アニメ好きYOU」にも密着！

・9月29日（月）夜11時06分 『アニメが地球を喰っている』

アニメ大好き外国人に突撃インタビュー！MC中島健人と共にお送りする新感覚バラエティー！

・9月29日（月）～10月2日（木）夜11時55分

・10月3日（金）夜11時58分

・10月4日（土）夜10時30分

・10月5日（日）夜11時54分

『スポーツ リアライブ～SPORTS Real&Live～』

アニメWEEKのリアライブはアニメと全面的にコラボ！各アニメのキャラクターがスポーツを彩ります。

・９月30日（火）深夜２時35分 『マジラブのマジでラブになるTV テレ東特別編』

AT－DXで配信中の人気番組がテレ東特別編として登場。今回取り上げるアニメは「もういっぽん！」

・10月1日（水）深夜２時30分 『劇場版 アイカツ！×プリパラTHE MOVIE 公開直前SP』

人気作品同士のまさかのコラボで話題となっている劇場版公開直前SP

・10月1日（水）夜6時25分 『世界を救う！ワンにゃフル物語～柴と三毛と亀梨くん』

“ワンダフルでハートフル”な究極の動物番組に、『SPY×FAMILY』からアーニャとボンドが出演！？

・10月1日（水）夜7時54分 『ソレダメ!～あなたの常識は非常識!?～』

大人気のあのキャラクターが登場！オードリー春日との絡みに注目？

・10月1日（水）夜24時 『今期何見るLIVE by あにレコTV（仮）』

番組開始9年目にして初の生放送！井上裕介（NON STYLE）と美山加恋らが今期のアニメについて議論

・10月2日（木）夜6時25分 『有吉の深掘り大調査』

足を使って得た情報を楽しくお届け！この回はスタジオのどこかにアーニャがいるかも…？

・10月4日（土）午前11時30分 『モヤモヤさまぁ～ず2』

大森の街に大物ゲストが登場！さまぁ～ずのアニメ知識は通用するか！？

・10月4日（土）夜6時30分 『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』

スタジオにアーニャ登場！当日夜スタートのSeason 3を可愛く告知します！

・10月4日（土）夜11時00分 『SPY×FAMILY』 Season 3

大人気スパイアクションコメディ待望の続編Season 3がいよいよ放送開始！

・10月5日（日）夜6時30分 『THEカラオケ★バトル』

一流の歌のプロや歌うまシンガーが集結し、カラオケの採点でバトル！今回はアニメソングSP！

・10月5日（日）夜8時50分 『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』

大ヒットを記録した劇場版がついに地上波初放送！世界一壮絶な家族旅行が始まる！