眠っているネコの『肉球』をぷにぷにと触ってみたら…とてつもなく尊い『赤ちゃんのような反応』に１万いいね「たまらなく可愛らしい」「泣きそう」
眠っている猫ちゃんの肉球を触ってみると、胸キュン必至の可愛すぎる行動を目にすることに…。あまりにも尊い猫ちゃんの姿が、大きな反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は、記事執筆時点で31万回再生を突破し、「いいなぁ～ 可愛いなぁ～」「可愛すぎて泣きそう」といったコメントが寄せられています。
熟睡中にお手手を触ると…
Xアカウント「ニコ ミア 体格差兄妹」に登場したのは、ブリティッシュショートヘアの「ミア」ちゃん。ラグドールの「ニコ」くんと一緒に暮らす、とても人懐っこい女の子です。
そんなミアちゃんが昼寝をしていた、ある日のこと。へそ天で気持ちよさそうに熟睡するミアちゃんの肉球を、飼い主さんはぷにぷにしてみることにしたのだとか。
すると、ミアちゃんは眠ったまま飼い主さんの指をギュッと握り返してきたといいます。その姿はまるで赤ちゃんのようだったのだとか。無意識のまま握り返してくれるミアちゃんに、飼い主さんも癒やされたとのことでした。
左手もギュッ
飼い主さんはミアちゃんの右手の肉球をぷにぷにしていたのですが、何も触っていなかった左手もギュッと握っていたそう。無意識なのか、ちょっぴり寝ぼけているのか。あまりにも尊い姿で飼い主さんをメロメロにしたミアちゃんなのでした。
投稿は、Xにて1.6万件を超えるいいねを集めるなど、大きな話題となりました。飼い主さんのことが大好きで甘えん坊のミアちゃんは、これからもたくさん可愛い姿を見せてくれることでしょう。
投稿を見たX民からは、「握手会ですね」「グーパーめっちゃ可愛いし グーパーぷにぷに気持ち良いですよね～」「肉球触ってもらって、グーパーする猫めっちゃ良いですね」など、さまざまなコメントが寄せられています。
Xアカウント「ニコ ミア 体格差兄妹」では、ミアちゃんの可愛らしい姿を中心に、癒やし要素満載の体格差兄妹の微笑ましい様子が投稿されています。
