「性行為でなければ祓えない」除霊と称して性的暴行を働いた男が恐怖で被害者を支配した牋辣手口

爐祓い瓩半里靴得的暴行

「（ビデオ通話で）犯人が、『ずっと、あなた以外の声が聞こえる。霊が憑きすぎていて、あなたの顔が見えない』などと話してきたので、恐怖のほうが高まってしまいました」

霊媒師と称する男は、このように霊の存在を用いて、相手の恐怖心をあおったという。

「６月19日、警視庁新宿署は、今年の３月に『除霊』と称して20代の女性Aさんに性的暴行を加えたとして、岩手県奥州市居住の自称・霊媒師、佐藤晋悦（しんえつ）被告（28）を不同意性交等の疑いで逮捕しました。佐藤被告はAさんに対して、『体を使ったお祓いをしないと霊が祓えない』などと言って、犯行に及んだとみられています。佐藤被告は、『女性に憑いている霊を祓うために塩を置いたり、お経を読んだりしたが、性的な行為は一切していない』と容疑を否認しているということです。

さらに新宿署は８月７日までに、Aさんとは別の女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交等の容疑で佐藤被告を再逮捕しました。佐藤被告は６月９日、豊島区内のホテルの一室で、その女性に対して『あなたの霊を祓えるのは俺だけだ。性行為でなければ祓えない』などと言って、犯行に及んだということです。佐藤被告は『合意の上だった。除霊と称して性行為をするなどあり得ない』と、こちらも容疑を否認しています」（全国紙社会部記者）

９月17日、東京地裁で佐藤被告の第２回公判が開かれた。その中で警察の取り調べでのAさんの供述調書のうち、佐藤被告が同意した部分（性的暴行に関する部分以外と思われる）のみが読み上げられた。そこから、佐藤被告が霊の存在をほのめかしながら、女性に近づいていく手口が明らかになってきたのだった。

「間違いなく霊がいる」

Aさんが佐藤被告と知り合ったのは、突然、SNSアプリに送られてきたメッセージだったという。

「３月７日の朝５時ごろ、私のインスタグラムに『カナ』と名乗る人から、『精神的に病んだりしてないですか。私は実家がお寺で、小さい頃から見えるんです。あなたの投稿を見たときによくないものが見えたのでDMしました』という内容のメッセージがきていました。私は何が見えたのか気になったので、すぐに相手に『何が見えたのか？』と返信しました。

すると、『カナ』さんから『男性の生き霊が憑いています。このまま放置すると危ないですよ』というメッセージが返ってきたのです。さらに『正直、かなり危険な状態で祓わないとまずいです。生き霊がすぐそばにいるので、このことは誰にも話しちゃダメです』という返信があり、どうしたらいいか尋ねたところ、『普通のお寺や神社では祓えません。私の知り合いに祓える人がいて、その人しかできないと思います』と言われたのです」

恐怖に駆られたAさんは、「カナ」と名乗る人物に「祓える人」の紹介を頼んだという。それが佐藤被告だった。佐藤被告はビデオ通話で冒頭のように話してAさんの恐怖心をあおり、「東京までの交通費を払ってくれれば、お祓いのお金はいらない」と話し、Aさんが交通費を振り込むと、その日の夕方、Aさんの自宅にやってきたという。

「私の自宅に入ると、犯人（佐藤被告）は『間違いなく霊がいる。これはお祓いしないとダメだ』とポーチから数珠を取り出して、私の体にかざし、お経のようなものを唱えていました（以下、佐藤被告不同意部分のため読み上げられず。検察が主張する不同意性交が行われた部分と思われる)。

夜９時を回った頃、犯人は『祓いきれないから、１回休憩しよう。親子丼を作ってあげるよ』などと言って、スーパーに買い物に行くことになりました。食事が終わると、犯人はまた除霊を続けていました。

翌朝、目が覚めると、犯人はすでに起きていて、『女の霊が来た』などと言いながら部屋の中をウロウロしていました。私はさすがに勘弁してほしい、これ以上続くと気が狂いそうだと思いました（以下、佐藤被告不同意部分のため読み上げられず）」

「警察を呼んだほうがいい」

「カナ」と佐藤被告は同一人物ではないかと疑ったAさんが、「カナ」のインスタグラムにダイレクトメッセージを送信すると、メッセージを送った瞬間、佐藤被告の携帯電話のバイブレーションが反応したという。状況を友人にLINEで説明したところ、「警察を呼んだほうがいい」と言われたため、Aさんは佐藤被告の隙を見て、警察に通報するための証拠を集め始めた。

「犯人は数珠やお経が書いてある本、白いタスキを持っていました。タスキの内側には名前や生年月日と思われるもの、さらに宗教団体の名前が書いてありました。そして、運転免許証を見つけて顔写真を確認すると、犯人のものだったので、携帯電話で撮影しました」

その後、３月９日の午前中に佐藤被告は「除霊」を終えて帰っていったという。いまのところ佐藤被告は否認しているが、Aさんは「除霊」と称して性的暴行を加えられたと証言している。

供述調書の最後には、佐藤被告への激しい怒りが述べられていた。

「こんな小説のような話をしても、信じてもらえないだろうと躊躇していましたが、どうしても犯人が許せなくて、警察に事件のことを相談に行きました。

（事件後）夜、眠れなくなり、睡眠薬と精神安定剤を処方してもらっています。精神科ではPTSDと診断されました。日常生活でも男性と２人きりで接する場面があると、状況が思い出されて体が固まってしまうので、そのようなシチュエーションのある仕事はできなくなりました。犯人には、できる限り重い処罰を与えてもらいたいと思っています」

「性的な行為は一切していない」と容疑を否認し続けている佐藤被告。今後、彼が罪を認め、心の傷を負ったAさんに対して謝罪の言葉を口にすることはあるのだろうか。

引き続き、審理が行われる予定だ。

取材・文：中平良