こんなスイーツ見た事なーーーいッ！！【ファミマ】ちっちゃいお芋が可愛い♡「新作スイーツ」

【ファミリーマート】では秋にぴったりなお芋系スイーツがラインナップ中。その中でも今回は、掘って楽しめるユニークな「新作スイーツ」にフォーカス！ コロンとした小さなお芋が隠れている可愛らしさに癒されるかも。収穫気分が楽しめるおもしろスイーツを、ティータイムに味わってみて。

スプーンで探しながら味わえる「掘って発見！ スイートポテト」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「こんなスイーツ見た事なーーーい」と驚愕したこちら。紅はるかのムースと、土に見立てたココアスポンジ & クランチが2層仕立てになっています。スプーンで掘っていくと、中にミニスイートポテトが隠れているのだとか。ユニークで遊び心が詰まったスイーツです。

1つだけ色が異なる楽しい仕様！

「掘って発見！ スイートポテト」から出てきたのは、まるでさつま芋のようなフォルムのミニスイートポテト。公式サイトによると、4つのうち「1つだけ色違いのお芋が隠されている」のだとか。当たりを見つけるのも楽しそうです。ぜひ秋らしさを満喫したい時に選んでみて。

